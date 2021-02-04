隋代洛阳城是这样规划设计的

24日下午，市图书馆举办洛阳历史文化系列讲座第四场，中国社会科学院考古研究所洛阳工作站站长、洛阳唐城考古工作队队长、副研究员石自社为大家带来《漫谈东都洛阳城的设计思想与空间秩序》主题讲座。

市民认真聆听

24日下午，市图书馆举办洛阳历史文化系列讲座第四场，中国社会科学院考古研究所洛阳工作站站长、洛阳唐城考古工作队队长、副研究员石自社为大家带来《漫谈东都洛阳城的设计思想与空间秩序》主题讲座。

首先，石自社对隋唐东都城进行简要介绍和分析，阐释其选址和布局关系。隋唐洛阳城位于洛阳盆地西部，始建于隋大业元年(公元605年)，由宫城、皇城、东城、含嘉仓城、郭城和西苑组成，形成平面略呈方形、南宽北窄的格局，宫城、皇城偏隅郭城西北的独特布局，整体划一、以里见方的里坊建制在中国都城建设史上具有重要的历史地位。居天下之中的洛阳，更利于贡赋调集、商贸往来和控御四方。以东都城中轴线——伊阙山口为基础形成的非对称布局，一方面避开东周王城和汉河南县城旧址，另一方面在洛河北岸西北隅建立宫城，可以居高临下，保证宫城安全、宫城皇城用水安全。

接着，石自社条分缕析隋代洛阳城规划设计思想渊源：在秦汉都城“象天立宫”“居高”“居中”思想影响下，形成独立横长方形皇城布局。东都城的规划设计融入“象法天地，天人合一”的设计思想，宫城以大内为核心、小城拱卫的形制布局反映秦汉都城“象天立宫”思想，同时将《周易》和堪舆思想、人文和自然的设计理念融入规划设计；宫城和皇城的中轴线向南延伸与郭城正门直至龙门伊阙构成的东都城轴线对称布局是“天子居中”思想的反映；出于安全防御需要，在都城西北部制高点建立的宫城是皇权“至高无上”的体现。宫城和皇城位于郭城北面，并在宫城之南新建皇城的布局模式是对曹魏邺城和北魏洛阳都城布局的继承和发展。地势之利的天然屏障使洛阳在宫城、皇城建立起严密坚固的城防体系。

里坊起源于先秦，曹魏邺城出现统一规划的里坊布局，北魏洛阳城里坊制度已基本完备。受其影响的隋唐东都城里坊呈现一里见方、中有十字街、坊墙四面开门的布局。通过不同时期的考古发现，石自社介绍了里坊数量、规模、布局，把都城轴线建筑定鼎门、天街、天津桥、应天门、天堂、明堂遗址的真实面貌展示出来。

两个多小时的讲座引证翔实、通俗易懂，吸引市民参与。大家纷纷表示，通过讲座厘清隋唐洛阳城的发展脉络、城市布局及设计思想，加深了对隋唐文化的理解，增强了对隋唐洛阳城遗址的保护意识。（记者 李冰 通讯员 张炜 邵园亮 文/图）