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开创乡村振兴新局面 让农村更美农民更富——访省第十一次党代会代表马其祥
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.27 08:37

　　“省党代会报告提出要以实施乡村建设行动为抓手建设美丽乡村，加快建设现代农业强省，这让我充满期待。”省第十一次党代会代表、孟津区常袋镇马岭村党支部书记、村委会主任马其祥说，报告明确了全面推进乡村振兴的发展路径图，作为基层党支部书记，自己将以更大担当，带领村民走好乡村振兴幸福路。

　　马其祥说，40年前他刚担任村党支部书记时，有村民直言马岭要啥没啥，他是在白纸上作画，在平地上立城。而他认为：“只要把党的方针政策落到实处，自然要啥有啥。”如今的马岭村，“颜值”“气质”双提升，还先后获得“全国民主法治示范村”“全国乡村治理示范村”等光荣称号。去年，村集体经济收入达到100万元。

　　马其祥表示，省党代会提出锚定“两个确保”、实施“十大战略”，让马岭村未来的奋斗目标和发展方向更加明晰。他将带领全村党员干部积极学习贯彻落实省党代会精神，布局好产业发展“一盘棋”，当好乡村振兴“指南针”，引领乡村振兴“加速跑”。要盘活资产、用好资源，真正做到让资源变资产、资金变股金、农民变股民，不断增加农民收入、增加村集体经济收入。要以创新发展理念引领乡村振兴，开创乡村振兴新局面，让农村更美、农民更富，让老百姓的生活芝麻开花节节高。（记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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