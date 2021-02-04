扛牢使命担当 讲好黄河故事——访省第十一次党代会代表程召辉

“省党代会报告提出要系统保护黄河文化遗产，高水平推进重要遗址考古发掘和保护展示，让人倍感振奋。”省第十一次党代会代表、市文物考古研究院副院长程召辉说，报告为进一步推动文化繁荣兴盛指明了方向，作为一名基层文物考古工作者，他既为自己肩负的光荣使命感到骄傲，也深感责任重大。

“省党代会报告提出要系统保护黄河文化遗产，高水平推进重要遗址考古发掘和保护展示，让人倍感振奋。”省第十一次党代会代表、市文物考古研究院副院长程召辉说，报告为进一步推动文化繁荣兴盛指明了方向，作为一名基层文物考古工作者，他既为自己肩负的光荣使命感到骄傲，也深感责任重大。

程召辉表示，作为中华文明的重要发祥地，洛阳密集分布着各类历史文化遗存，它们是黄河文化的重要组成部分。近年，我市坚持保护优先，守牢文物保护“紫线”，在守正创新中加强文化遗产保护、传承、弘扬，积极推动文化“出圈”，赋予文化遗产更强大的生命力，彰显出洛阳厚重的历史文化底蕴。

“报告提出要让黄河文化在新时代熠熠生辉，如何深入挖掘阐释其丰富内涵和时代价值，对文物考古工作提出了更高的要求。”程召辉说，自己将深入学习宣传贯彻省党代会精神，结合洛阳实际，和全市文物考古工作者一起，继续探索未知、揭示本源，充分发挥技术和队伍优势，积极参与夏文化研究、加强石窟寺保护、推动大遗址保护展示，主动融入“中华文明起源与早期发展综合研究”“考古中国”“中原地区文明化进程研究”等重大课题，做好考古成果的挖掘、整理、阐释工作，为我市建设黄河历史文化代表城市，讲好新时代洛阳故事、黄河故事、中国故事贡献力量。同时，他也将积极投身考古队伍培养，让考古事业后继有人、人才辈出，为坚定文化自信积蓄更持久的力量。（记者 智慧）