用一流创新生态助推高质量发展

发展是第一要务，创新是第一动力。省第十一次党代会报告提出，全面实施创新驱动科教兴省人才强省战略，着力建设国家创新高地，建设一流创新平台，凝练一流创新课题，培育一流创新主体，集聚一流创新团队，创设一流创新制度，厚植一流创新文化，打造一流创新生态，引发我市各界人士关注。

发展是第一要务，创新是第一动力。省第十一次党代会报告提出，全面实施创新驱动科教兴省人才强省战略，着力建设国家创新高地，建设一流创新平台，凝练一流创新课题，培育一流创新主体，集聚一流创新团队，创设一流创新制度，厚植一流创新文化，打造一流创新生态，引发我市各界人士关注。

大家纷纷表示，要完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以创新引领发展，持续推进创新平台建设、创新主体引育、创新人才集聚等工作，着力优化创新生态，全面激发创新活力，在建设国家创新高地中展现更大作为。

创新的力量，来源于优良的生态。近年，洛阳国家大学科技园不断加大对中小企业的创新创业支持力度，园区目前已进驻近600家企业。“下一步，园区将重点围绕创新主体引育、产业服务提质、科技成果转化、助力青年创新创业等方面发力，面向青年创业者和中小微企业构建‘创业苗圃—孵化器—加速器’科技创业孵化链条，打造‘保姆+伙伴+创投’服务体系，不断完善科技产业社区功能，着力打造一流的创新生态，持续为高质量发展提供新活力、新动能。”洛阳国家大学科技园常务副总经理宋骥说。

人才是创新驱动的核心要素。清洛基地在洛阳运营5年以来，通过多维引才机制建设了一支包含20余位清华博士硕士在内的200余人的高层次人才队伍，为创新发展提供了有力人才支撑。清洛基地人力资源中心主任张若冰表示，清洛基地将继续加强与省内外知名高校的联动，并通过清华校友三创大赛等赛事平台，吸引更多青年人才扎根洛阳，打造有活力、勇创新的青年人才队伍，助力洛阳青年友好型城市建设。

洛阳鑫光锂电科技有限公司依靠技术创新，打破了锂电池综合生产成本高于铅酸电池的行业“铁律”，成为锂电池行业创新的中坚力量。“科技资源转化为创新动能，关键在于企业这一创新主体。”洛阳鑫光锂电科技有限公司董事长于金成表示，企业的创新意愿、创新活力、创新能力，决定着第一动力的“马力”大小。他建议，进一步加大引导扶持力度，引导资源和要素向企业流动，增强企业自主创新能力，培育一批拥有核心技术的创新型企业，带动科技型中小企业发展壮大。

有了高层次的平台，创新才会如虎添翼。近年，依托航空精密轴承国家重点实验室，洛阳LYC轴承有限公司自主研发的盾构主轴承、高铁轴承等产品均处于行业领先水平，形成了优势产品集群。“下一步，我们将依托这一国家级创新平台，对企业承担的国家项目、‘卡脖子’项目进行持续攻关，通过重大专项带动，实现核心技术突破，进一步提升洛轴在航空航天轴承、国家重大装备等领域的国际竞争力和影响力，助力我市产业转型升级。”洛阳LYC轴承有限公司技术中心轴研所设计三室主任周琳说。

市科技局党组书记、副局长代伐表示，全市科技系统将深入实施创新驱动科教兴省人才强省战略，紧紧围绕“建强副中心、形成增长极”，更好地把科技创新和产业发展统筹起来，以高新技术企业培育、高能级创新平台建设、创新创业孵化载体构建等重点工作为抓手，实行“揭榜挂帅”等制度，实施一批重大科技专项，集中力量攻克一批关键核心技术和“卡脖子”难题，以科技创新引领质量变革、效率变革、动力变革，走好以创新引领发展之路。（记者 戚帅华）