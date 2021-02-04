锚定“两个确保”勇担当 努力奋斗建设现代化河南——洛阳干部群众高度关注省第十一次党代会

昨日，我市干部群众通过多种形式收听收看省第十一次党代会开幕实况。广大干部群众纷纷表示，要高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真学习贯彻省第十一次党代会精神，践行初心使命，锐意改革创新，在为确保高质量建设现代化河南、确保高水平实现现代化河南，谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章努力奋斗中展现担当作为。

昨日，我市干部群众通过多种形式收听收看省第十一次党代会开幕实况。广大干部群众纷纷表示，要高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真学习贯彻省第十一次党代会精神，践行初心使命，锐意改革创新，在为确保高质量建设现代化河南、确保高水平实现现代化河南，谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章努力奋斗中展现担当作为。

“省第十一次党代会报告令人鼓舞，尤其是提出河南要着力建设国家创新高地，让我们信心更强了、干劲更足了。”视微影像(河南)科技有限公司高级工程师兰勇说，报告指出要建设一流创新平台，凝练一流创新课题，培育一流创新主体，集聚一流创新团队，创设一流创新制度，厚植一流创新文化，打造一流创新生态，公司将坚持以创新驱动发展，加大科技创新力度，加速科技成果转化，努力在中国眼科OCT领域不断突破、领先全球，在洛阳“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”中发挥积极作用。

在收看了省第十一次党代会开幕实况后，国有偃师区山张林场林业工程师刘静霞表示，省党代会报告明确了今后五年的目标，其中包括生态环境质量显著提高，同时要全面实施绿色低碳转型战略，绿色将成为全面建设社会主义现代化河南新征程上最亮丽的底色。作为我市生态环境持续优化的见证者，刘静霞表示，将深入践行习近平生态文明思想，发挥自己的专业优势，努力让河洛大地天更蓝、地更绿、水更清、环境更美好。

全面推进乡村振兴，是市商务局驻洛宁县马店镇关庙村第一书记麻耀东关注的重点。五年来，全省农村居民收入增速持续快于城镇，718.6万建档立卡贫困人口全部脱贫，53个贫困县全部提前摘帽，报告的这些内容让他倍感振奋。麻耀东表示，他将继续发挥好驻村第一书记的作用，巩固拓展脱贫攻坚成果，有力有序推进乡村建设，创新思路打造乡村运营模式，增强农村发展活力，让乡村振兴展现出新气象。

“报告实事求是地总结了过去五年来河南所取得的成就，也以跨越30年的战略眼光勾画了未来五年发展的蓝图，为今后的发展提供了遵循和指导。”老城区委组织部副部长陈江涛表示，报告指出要坚定不移推进全面从严治党，提高领导现代化河南建设的能力和水平，下一步将强化思想引领，树牢正确导向，打造高素质干部队伍，广泛汇聚优秀人才，努力营造老城区干事创业的浓厚氛围。

“报告提出锚定‘两个确保’，对全省每一名共产党员提出了新的更高要求，也为我们指明了方向，催人奋进。”嵩县闫庄镇党委书记史章栓表示，将认真贯彻省党代会提出的新目标、新思路、新战略，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，以“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、“三变”改革五大抓手为突破口，全面推进乡村振兴，努力把闫庄镇建成带动嵩北区域发展的中心集镇，用“辛苦指数”换来人民群众的“幸福指数”。（记者 李迎博）