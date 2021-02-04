王凯参加洛阳代表团审议

昨日下午，王凯到所在的洛阳市代表团与代表们一起审议党代会报告，指出要聚焦“两个确保”奋斗目标，加强战略谋划，狠抓工作落实，建强副中心、形成增长极，书写精彩洛阳篇章，为河南在中部地区崛起中奋勇争先、更加出彩作出更大贡献。

王凯在参加洛阳代表团审议时指出

聚焦“两个确保”加强谋划落实

尽快形成全省高质量发展增长极

昨日下午，王凯在洛阳市代表团与代表们一起审议党代会报告（《河南日报》记者 杜小伟 摄）

昨日下午，王凯到所在的洛阳市代表团与代表们一起审议党代会报告，指出要聚焦“两个确保”奋斗目标，加强战略谋划，狠抓工作落实，建强副中心、形成增长极，书写精彩洛阳篇章，为河南在中部地区崛起中奋勇争先、更加出彩作出更大贡献。

徐衣显、宗国明、江寿林等10位代表先后发言，一致认为报告站位高远、主题鲜明、求真务实、催人奋进，并围绕科技创新、产业升级、绿色发展、乡村振兴等问题提出意见建议。

认真听取代表们发言后，王凯说，党代会报告深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分体现了习近平总书记视察河南重要讲话重要指示精神，站位高、视野宽、谋划深、举措实，进一步丰富完善了“两个确保”的战略目标、战略构想、战略体系，对河南“十四五”乃至更长时期发展具有重大引领意义，要认真领会、准确把握，积极抓好贯彻落实。

王凯指出，洛阳具有良好的经济、文化和生态基础，在实现“两个确保”中具有重要作用，要认真落实省委部署要求，深入谋划、持续推进中原城市群副中心城市建设，尽快形成全省高质量发展新的增长极。要做大经济规模，按照报告提出的“锚定万亿级经济总量目标”要求，发挥开发区主阵地作用，以工业为重点扩大投资，推进重大项目建设，保持较快经济增长速度。要做实产业基础，把制造业高质量发展作为主攻方向，大力培育龙头企业和支柱产业，推动产业基础高级化、产业链现代化，构建现代产业体系。要做优创新生态，深化市场化改革，发挥企业创新主体作用，让企业家组织和主导创新。要做活体制机制，通过制度创新驱动科技创新、产业创新，持续优化营商环境，激发市场主体动力活力，做强做大规上企业。要做好民生实事，着力扩大就业，增加居民收入，抓好“一老一小一青壮”民生工作。要做强基层治理，加强队伍、机构建设，健全第一吹哨人机制，保障人民群众生命财产安全。

江凌、王明义参加审议。(《河南日报》记者 归欣)