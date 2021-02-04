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橙红蓝绿！洛阳启用新式施工围挡 看颜色便知谁在施工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.26 19:53
太阳能警示灯保障夜间车辆、行人通行安全

　　围而不建、施工进度不透明、围挡不统一……近日，洛阳市启用新式围挡，这些城市道路施工中的弊病将得到有效治理。

　　26日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，本月起，洛阳启用新式城市道路施工围挡，橙、红、蓝、绿四种颜色分别代表市政、热力、水务、燃气四个部门。新式围挡不仅有助于打造更加有序的城市环境，还能确保市民更好发挥对城市管理的知情权、监督权。

热力施工围挡

　　洛阳启用新式城市道路施工围挡

　　26日上午，在洛阳市中州西路广文路路口，热力管道正在敷设，一排红色围挡十分醒目。路口另一侧的热力管道已敷设完成，市政集团施工人员正在回填土方，铺装路面，橙色围挡同样亮眼。

　　洛报融媒记者看到，红色围挡上写着“洛阳城市管理热力抢修施工”，橙色围挡写着“洛阳城市管理市政抢修施工”。这些围挡规格、制式统一，由一块块金属面板拼装而成，颜色不同，施工单位不同。

　　“新围挡整齐划一，更具辨识度，看颜色就知哪家单位在施工。”裕丰花园小区业主李文利说，他路过时还特意拿手机给这些围挡拍照。

　　“这是洛阳第一批新式围挡，前不久才启用，以后要在全市推广。”洛阳市城市管理局市政设施大队负责人云海峰告诉记者，新式围挡分橙、红、蓝、绿四种颜色，分别代表市政、热力、水务、燃气四个部门。围挡采用镀锌面板制作，格式统一，每块面板高2米、宽1米，下半部分喷涂文字“洛阳城市管理XX抢修施工”，上半部分镂空，不仅防风，还可透过蜂窝孔查看施工现场情况。此外，围挡底部有黑黄相间警示带，顶部每隔一米设置一个太阳能警示灯，以保障夜间车辆、行人通行安全。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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