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“你点我检”首批结果出炉！这4批次样品不合格
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.26 18:35

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳食品安全“你点我检”首批检测结果出炉！据悉，后续各批次抽检结果将分期进行公示。

　　8月起，洛阳市市场监管局联合洛阳晚报等主流媒体，在全市范围内启动食品安全“你点我检”抽样检测活动，通过网络公开收集社会公众关注的热点问题，让老百姓自己选择认为需要重点抽检的食品种类，由市场监管部门实施靶向性抽检，抽检结果出炉后，分批次面向社会进行公示。

　　经过投票，最终确定的食品种类为：饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、粮食加工品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、糖果制品、饮料。之后，市市场监管局委托第三方抽检机构，对洛阳市场上的在售食品种类进行了抽检。

　　首批抽检的250批次样品检测结果为：抽样检验项目合格样品246批次，不合格样品4批次。

　　不合格产品具体情况为：

　　1.高新区某蔬菜店销售的1批次韭菜，地址为高新区北方市场1号商铺，啶虫脒检出值为0.42mg/kg,标准规定为不大于0.02mg/kg。

　　2.高新区某水果店销售的1批次海南香蕉，地址为高新区丰润路5111市场对面门面房，吡虫啉检出值为0.19mg/kg，标准规定为不大于0.05mg/kg。

　　3.河南某企业管理有限公司购进的1批次紫长茄，地址为嵩县城关镇文化路银燕小区3号，氧乐果检出值为0.20mg/kg，标准规定为不大于0.02mg/kg。

　　4.偃师区槐新街道办事处某水果店销售的1批次香蕉，地址为偃师区槐新街道办事处兴隆街兴盛华府楼下，吡虫啉检出值为0.39mg/kg，标准规定不大于0.05mg/kg。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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