官宣！洛阳“好物推荐官”招募启动

汇聚青年人才，助力青年友好型城市建设。为贯彻落实市第十二次党代会精神，进一步激发青年奋斗精神，为洛阳走向全国注入“青年力量”，今日15时，2021“洛阳好物”消费季——洛阳“好物推荐官”招募活动启动仪式在老城区洛邑古城景区举行。

汇聚青年人才，助力青年友好型城市建设。为贯彻落实市第十二次党代会精神，进一步激发青年奋斗精神，为洛阳走向全国注入“青年力量”，今日15时，2021“洛阳好物”消费季——洛阳“好物推荐官”招募活动启动仪式在老城区洛邑古城景区举行。

洛阳市商务局三级调研员刘连会，洛阳市文化广电和旅游局党组成员、副局长张志民，洛阳市人社局人力资源和公共就业服务中心副主任宋磊，洛阳市人社局人才引进和交流部部长周旗，洛阳市妇女联合会党组成员、副主席储红，以及洛阳本地直播达人等出席了启动仪式。

启动仪式现场

据了解，2021“洛阳好物”消费季——洛阳“好物推荐官”招募活动启动仪式由洛阳市商务局、洛阳市农业农村局、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳日报报业集团联合主办，河南今日头条信息技术有限公司(以下简称今日头条)和洛阳网共同承办，上汽大众特别赞助。作为一场惠民生、促消费的活动，2021“洛阳好物”消费季聚焦本地特色农产品、河洛美食、热门旅游景点、文创产品等“洛阳好物”，多举措并举助力“洛阳好物”走向全国。本次活动将通过全网招募网红达人成为“洛阳好物”推荐官，向全国推介洛阳，进一步提升洛阳本土品牌的知名度、增强影响力。

洛阳市商务局三级调研员刘连会现场发言

启动仪式上，刘连会总结并回顾了此前2021“洛阳好物”消费季洛阳好物团购专场、文旅专场、电商兴农专场等系列直播活动取得的优异成绩，表示要用好青年人聚集的抖音平台，以青年人视角讲述洛阳故事、传播洛阳声音，希望我市广大青年积极报名成为“洛阳好物推荐官”，助力这座宝藏城市不断出圈。

活动现场，河南今日头条政务文旅城市经理张嘉文以数据化的形式分析了当下洛阳区域的抖音直播生态，更好地帮助本地直播达人、短视频创作者实现流量转换与变现。此外，更有多名优秀的行业达人代表，以视频形式讲述了自己的自媒体运营经历，分享优质内容创作的经验。

启动仪式现场

即日起至10月31日，洛阳市“好物推荐官”招募活动将通过抖音及洛阳网平台在全市范围内公开招募直播达人、短视频达人。成功成为“洛阳好物推荐官”不仅可以获得由洛阳网联合河南今日头条信息技术有限公司为推荐官定制培训课程，并联合MCN机构进行专业化指导。凡是表现优秀的推荐官不仅有机会加入“洛阳电商达人库”，获得洛阳网及旗下新媒体矩阵宣传曝光，还将有机会与洛阳优质企业签约。

感兴趣的青年朋友可扫描海报上的二维码查看详细招募信息及报名要求，欢迎各位“达人”积极报名，共同为家乡好物代言。(见习记者 刘雪琦/文 记者 谢钰旸/图)