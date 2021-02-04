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洛阳“专精特新”中小企业数字化转型高峰论坛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.26 17:07

　　26日上午，2021洛阳“专精特新”中小企业数字化转型高峰论坛在洛阳国家大学科技园举行。

　　洛阳各县区工信主管部门主要负责人和业务科室负责人，全市省级及以上“专精特新”中小企业、提质倍增企业，以及水泥、有色金属冶炼、耐火材料及相关制造业龙头企业技术负责人应邀参会。

　　在会上，富士康工业互联网股份有限公司首席数据官、科技服务事业群总经理刘宗长等多位专家学者，分别围绕“灯塔工厂数字化转型”“数字化转型背景下的开放式系统创新及实践”“节能减碳创新技术应用”等主题进行分享。当日论坛还举行了以“碳达峰碳中和工业高质量发展”为主题的工业高质量发展专题培训和相关企业座谈。

　　洛阳市近年不断加强对“专精特新”中小企业的扶持力度，大力支持建设“专精特新”中小企业公共服务平台，旨在为全市“专精特新”企业提供精准服务，为“建强副中心、形成增长极”提供产业支撑。全市已成功建成全省首个国家工业互联网标识解析二级节点，实现市域5G网络全覆盖，上线运营覆盖智能农机、矿山机械、耐火材料等多个行业的“1+N”工业互联网平台，为广大中小企业实现信息技术与制造技术融合打造了良好外部环境。截至目前，工业互联网标识解析二级节点标识解析量突破1500万条，全市上云企业近万家，分别培育国家级、省级“专精特新”小巨人企业14家、57家。(记者 陈曦 文/图 通讯员 赵长青 化雅楠)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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