洛阳87名“墩苗育苗”干部走上新岗位

洛报融媒记者26日从洛阳市委组织部获悉，经过组织选拔、推荐、考察、培训后，洛阳87名“墩苗育苗”干部已全部到岗开展工作，在新的岗位上接受磨炼和考验。

洛报融媒记者26日从洛阳市委组织部获悉，经过组织选拔、推荐、考察、培训后，洛阳87名“墩苗育苗”干部已全部到岗开展工作，在新的岗位上接受磨炼和考验。

此次洛阳87名“墩苗育苗”干部中，包括省直、市直单位到县区党政班子交流任职的处级干部和到县区直单位任职的科级干部，以及到省直、市直单位交流任职的乡镇(街道)党(工)委书记。

洛阳市委组织部相关负责人介绍，此次选拔“墩苗育苗”干部体现出两大特点：一是拓宽选人视野，畅通来源渠道，将省管、市管骨干企业、本科院校、科研院所等都纳入双向交流任职选拔范围；二是注重发展潜力，年龄层次分布合理，其中到县区党政班子交流任职年龄一般不超过37岁，到县区直单位任职的年龄一般不超过31岁，其中还包括部分“90后”。

据了解，省委实施“墩苗育苗”计划，是着眼未来5年、10年、15年乃至30年河南现代化建设全局和高素质干部队伍建设需要，作出的基础性、战略性、先导性重大决策。目的是进一步树牢干部到基层培养、在基层成长、从基层选拔的鲜明导向，在大风大浪中锻炼、大风大浪中赛马、大风大浪中选拔，为中原更加出彩奉献青春，为现代化河南建设储备人才。

按照省委“墩苗育苗”工作安排，洛阳将对“墩苗育苗”干部坚持不贴标签、不系保险带、不搞路线图，定期安排学习培训，定期开展专项考核，经常交任务、压担子，创造条件促进交流干部全面历练成长。洛阳市委组织部相关负责人表示，各级组织部门将把严管厚爱结合起来，关心关爱“墩苗育苗”干部，为干部干事创业、成长成才营造环境、创造条件，推动他们不断提升自身干事创业能力水平，为洛阳“十四五”发展贡献青春力量、展现青春担当。（记者 孙小蕊）