为推销消毒产品谎称能“治病”？罚！

25日，洛阳市卫健委从今年处理的违法违规现象中，挑选出2起典型案例进行通报，其中就有市民遇到的这起荒唐事。

老城区一足浴店为推销消毒产品，却谎称能“治病”，顾客在该店久治不好才发现上当……

25日，洛阳市卫健委从今年处理的违法违规现象中，挑选出2起典型案例进行通报，其中就有市民遇到的这起荒唐事。

案例一：足浴店违法夸大宣传消毒产品治疗效果

去年底，有市民举报，老城区一修脚店宣传专业修护脚气、甲沟炎等顽疾，结果久治不好引发纠纷。

老城区卫健委卫生监督执法人员到场发现，该修脚店门头电子广告屏滚动播出专业修护脚气、甲沟炎、鸡眼、顽固癣等顽疾的宣传内容，该店还印有上述内容的名片，此外，该店经营中还使用由某生物科技有限公司生产的净舒康抑菌软膏、舒克灵抑菌软膏、郑远元抗菌喷剂等消毒产品。

今年1月，老城区卫健委依据相关违法事实和相关物证及影像资料，依据《消毒管理办法》第四十三条，以经营使用的消毒产品不得出现或暗示对疾病的治疗效果的规定，对该店做出了罚款3000元的行政处罚的决定。

案例二：未取得医疗机构执业许可证擅自开展诊疗活动

今年6月的一天中午，新安县磁涧镇某村村民姜某因身体不适，到同村于某开办的康复理疗馆就诊。于某在未取得《医疗机构执业许可证》的情况下，擅自在康复理疗馆内开展诊疗活动，还为姜某实施肌内注射2毫升氨基比林。当天下午，姜某身体出现异常。