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10月30日，洛阳3.5万余人将参加教师资格考试
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.26 16:27

　　洛报融媒记者26日从洛阳市教育局获悉，今年下半年教师资格考试(笔试)将于10月30日举行，洛阳共有35230人报名，将在城市区以及宜阳县、新安县等地998个考场参加考试。

　　参加本次考试的人员需满足以下条件：

　　●河南省普通高校在校生

　　省内普通高校大专(含五年一贯制、“3+2”及普通类两年制、三年制)毕业班学生、普通本科三年级及以上学生、专升本三年级及以上学生、省内幼儿师范学校学前教育专业三年级学生，可在就读学校、户籍或居住证所在地的省辖市报考，其他年级的学生不得报考。在读研究生不受年级限制，可在就读学校、户籍或居住证所在地的省辖市报考。

　　●非普通高校在校生

　　具有河南户籍或持有有效期内的河南省居住证，并取得相应学历的，可在户籍或居住证所在地的省辖市报考。

　　符合条件且已经通过网上审核和缴费的考生，要在2021年10月25日至10月30日期间登录“中小学教师资格考试网”、“河南省高等学校教师资格考试考生服务平台”自行下载并打印准考证，按照准考证上规定的时间、地点，凭准考证、居民身份证(港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、五年有效期台湾居民来往大陆通行证)，按照洛阳市招生考试中心防疫要求参加考试。

　　据介绍，2021年12月9日起，考生可登录上述网站查询笔试成绩。如有异议，可在成绩公布后10个工作日内向洛阳市招生考试中心提出复核申请。

　　【具体考试安排见下表】

　　(按照计划，我省高等学校教师资格考试科目为教育理论，考试时间为10月30日上午9:00-11:30。)(记者 孟山)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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