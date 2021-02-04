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环卫工人节，新安县多样活动致敬“城市美容师”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.26 16:26

　　10月26日是环卫工人节。新安县城市管理局、新安县新时代文明实践中心联合开展“庆祝环卫工人节暨慰问环卫工人”新时代文明实践活动。

　　在现场，洛阳作协爱心帮扶学会、新安县远能燃气有限公司分别捐赠环卫服装200套、600套，新安县德元升中医馆为环卫工人免费义诊，向“城市美容师”致谢、致敬。

　　拿到保暖衣物后，环卫工人代表裴雪玲脸上露出幸福的笑容，她激动地说：“寒冬将至，感谢爱心企业及时送来厚实的衣物，让我们感受到社会的关爱和温暖。”

　　据悉，从2020年5月18日起，新安县新时代文明实践中心、城市管理局开展了“爱心早餐情暖环卫”新时代文明实践项目，每天早晨为600余名一线环卫工人提供热腾腾的早餐。此外，新安街头还安装了环卫便民座椅，供环卫工作者存放清扫工具、歇脚休息等。

　　新安县新时代文明实践中心主任张莉莉表示，下一步要继续发挥好文明实践中心关心群众、服务群众作用，落实好对环卫工人的关心关爱措施，帮助环卫工人解决实际生活困难，让他们更多感受到这座城市回馈给他们的温暖，彰显文明底色和城市温度。(记者 贾臻 李鹏/文 通讯员 张宏波 武文馨/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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