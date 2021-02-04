“请党放心，强国有我”——这是青春的誓言与使命

在庆祝中国共产党成立100周年大会上，1000余名少先队员和共青团员在天安门广场上齐声喊出“请党放心，强国有我”的青春誓言，坐在电视机前看直播的我不禁热泪盈眶，那铿锵有力的声音在天安门广场上久久回荡，也让每一位青年人在心中许下青春的誓言——新的百年，听党话、感党恩、跟党走！同心向党，奔赴远方！

在庆祝中国共产党成立100周年大会上，1000余名少先队员和共青团员在天安门广场上齐声喊出“请党放心，强国有我”的青春誓言，坐在电视机前看直播的我不禁热泪盈眶，那铿锵有力的声音在天安门广场上久久回荡，也让每一位青年人在心中许下青春的誓言——新的百年，听党话、感党恩、跟党走！同心向党，奔赴远方！

青年的我们，何其有幸，生于太平，长于盛世，见证百年，与伟大历史相逢。一百年前的七月，伟大的中国共产党在上海诞生，当时参加“中共一大”的13位代表平均年龄28岁，新青年的他们为当年处在水深火热的中国人带来了信仰和希望的火种。一百年来，从星星之火到燎原之势，一代代中国共产党人以青春赴使命，带领中华民族站起来，富起来，强起来，实现了人类历史上最为波澜壮阔的伟大飞跃，党的百年奋斗历程告诉每一位青年人：许下青春的誓言，肩负时代的使命，坚持实学实干，方能成就伟大的事业。

赓续红色血脉，将爱党爱国作为青春奋斗的不竭动力。百年党史波澜壮阔，党史学习教育正在全国各地深入开展，红色旅游越来越热，红色资源越来越多，为青年提供了形式多样的党史学习教材和平台，青年要充分利用身边的红色资源，让党史教育入脑入心，从党史学习中汲取更多正能量、获得更多动力，坚定信仰、砥砺前行，在强国征程上坚定青年的信心与决心！

肩负历史使命，将民族复兴作为青春奋斗的不变初心。青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年。在全国抗击疫情的斗争中，4.2万多名驰援湖北的医护人员就有1.2万多名是“90后”，其中相当一部分还是“95后”甚至“00后”。他们让世界看到了中国青年的担当和力量。青年要像习近平总书记要求的那样，“肩负历史使命，坚定前进信心，立大志、明大德、成大才、担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花”。将个人前途与国家命运同频共振，在强国征程上展现出青年的使命与担当！

坚持实学实干，将自强不息作为青春奋斗的不朽底色。青年要坚持实学实干，不断拓宽自己的眼界和格局，以开放的胸怀、创新的锐气、高远的境界投身伟大时代，不断追寻人民更加富裕、国家更加强盛、中国更加美丽的时代目标，实现更有价值的人生；不断汲取新知识，博采众长，持续增强应对未来不确定性的本领；始终坚持追求真理，不畏困难、敢于超越，在各行各业开辟新领域、实现新突破；始终坚持自强不息的精神，汲取破浪前行的强大能量，在人生的舞台上绽放绚丽的光芒，在强国征程上贡献青年的汗水与成绩！

“请党放心，强国有我”，青年要在誓言的感召下，肩负使命，实学实干，用青春去接续奋斗，奋斗出中国发展的加速度，为实现中华民族伟大复兴贡献青年的智慧和力量！(孟津区送庄镇 周金丹)②