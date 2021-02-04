洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全国之最！洛阳26所学校入选首批全国围棋特色学校名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.26 14:56

　　洛报融媒记者26日从洛阳市体育局获悉，中国围棋协会正式公布第一批全国围棋特色学校(幼儿园)名单，洛阳有26所学校入选，入选数量位居全国城市首位。

　　【洛阳入选首批全国围棋特色学校名单的学校 】

　　栾川县栾川乡第二中心小学

　　瀍河区巨龙小学

　　伊滨区第二实验小学

　　洛龙区第二实验小学

　　涧西区芳华路小学

　　涧西区中信小学

　　洛阳市第一高级中学附属小学

　　涧西区东方第一小学

　　洛龙区行知小学

　　洛阳市东升第二中学

　　洛龙区未来小学

　　洛阳国际学校

　　瀍河区第一实验小学

　　嵩县思源实验小学

　　嵩县第二实验小学

　　老城区第一小学

　　涧西区英语学校

　　孟津区吉利开元小学

　　宜阳县城关镇中街学校

　　孟津区吉利晨光小学

　　孟津区吉利河阳小学

　　涧西区东升第一小学

　　洛龙区香山小学

　　洛龙区第三实验小学

　　涧西区实验小学

　　孟津区第一实验小学

　　据介绍，中国围棋协会开展全国围棋特色学校(幼儿园)评选工作旨在深入贯彻落实国家“双减”政策，提高素质教育水平，加快学校围棋教育和幼儿园围棋活动的标准化进程，促进学校(幼儿园)围棋教育的扎实开展。全国各省、自治区、直辖市共有342所学校入选首批全国围棋特色学校(幼儿园)名单，洛阳是此次入选数量最多的城市。

　　作为国内著名的围棋“百段之城”，目前，洛阳拥有41名围棋职业棋手，职业段位总合147段，在全国地级市排名第一。近年来，洛阳市深入开展围棋进校园活动，推动围棋这项中国传统文化的普及。目前，洛阳有300多所幼儿园和近百所小学开展有围棋课和围棋社团课，培养了一批“全国围棋特色学校”“陈毅爱心围棋教室”“围棋进校园示范学校”，学棋儿童3万多人，每年全市举办4次围棋段级位赛，每次参赛人数超过2000人。此外，洛阳有3所高校设有围棋社团，洛阳师范学院还在去年被批准为首批全国围棋师资培训试点单位。全市各类围棋培训机构有50多家100多教学点，业余围棋爱好者达10万人。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 涂晓洛）(图片由市围棋协会提供)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·别用酒精擦身降温 更别逗小孩子喝酒
  • ·老年人保暖要注意啥？专家为您一一道来
  • ·脂肪瘤患者有疼痛、麻木等症状，应及时就医
    		•
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
        洛阳人对陆浑水库非常熟悉，但您是否知道陆浑村呢？陆浑村离陆浑水库不远，属于田湖镇。依托南陆浑故城遗址...
  • ·曾是三国养马地 如今成了网红村
  • ·这份洛阳“银杏黄”观赏攻略奉上，霜降后去打卡刚刚好
  • ·走进薄姬岭 一日阅千年
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    嵩县陆浑镇陆浑村：文...
    洛宁“80后”返乡创业...
    汝阳县高庄村：富硒花...
    2800余尾大鲵放流栾川...
    精彩热帖

    人像

    张掖七彩丹霞

    狗尾巴草

    帆船赛掠影
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605