全国之最！洛阳26所学校入选首批全国围棋特色学校名单

洛报融媒记者26日从洛阳市体育局获悉，中国围棋协会正式公布第一批全国围棋特色学校(幼儿园)名单，洛阳有26所学校入选，入选数量位居全国城市首位。 洛报融媒记者26日从洛阳市体育局获悉，中国围棋协会正式公布第一批全国围棋特色学校(幼儿园)名单，洛阳有26所学校入选，入选数量位居全国城市首位。 【洛阳入选首批全国围棋特色学校名单的学校 】 栾川县栾川乡第二中心小学 瀍河区巨龙小学 伊滨区第二实验小学 洛龙区第二实验小学 涧西区芳华路小学 涧西区中信小学 洛阳市第一高级中学附属小学 涧西区东方第一小学 洛龙区行知小学 洛阳市东升第二中学 洛龙区未来小学 洛阳国际学校 瀍河区第一实验小学 嵩县思源实验小学 嵩县第二实验小学 老城区第一小学 涧西区英语学校 孟津区吉利开元小学 宜阳县城关镇中街学校 孟津区吉利晨光小学 孟津区吉利河阳小学 涧西区东升第一小学 洛龙区香山小学 洛龙区第三实验小学 涧西区实验小学 孟津区第一实验小学 据介绍，中国围棋协会开展全国围棋特色学校(幼儿园)评选工作旨在深入贯彻落实国家“双减”政策，提高素质教育水平，加快学校围棋教育和幼儿园围棋活动的标准化进程，促进学校(幼儿园)围棋教育的扎实开展。全国各省、自治区、直辖市共有342所学校入选首批全国围棋特色学校(幼儿园)名单，洛阳是此次入选数量最多的城市。 作为国内著名的围棋“百段之城”，目前，洛阳拥有41名围棋职业棋手，职业段位总合147段，在全国地级市排名第一。近年来，洛阳市深入开展围棋进校园活动，推动围棋这项中国传统文化的普及。目前，洛阳有300多所幼儿园和近百所小学开展有围棋课和围棋社团课，培养了一批“全国围棋特色学校”“陈毅爱心围棋教室”“围棋进校园示范学校”，学棋儿童3万多人，每年全市举办4次围棋段级位赛，每次参赛人数超过2000人。此外，洛阳有3所高校设有围棋社团，洛阳师范学院还在去年被批准为首批全国围棋师资培训试点单位。全市各类围棋培训机构有50多家100多教学点，业余围棋爱好者达10万人。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 涂晓洛）(图片由市围棋协会提供)