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洛阳九都路珠江路口今起围挡施工 绕行路线公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.26 10:56

九都路珠江路口
DN800给水管道跨接改造工程
道路封闭交通导改公告

　　九都路珠江路口DN800给水管道跨接改造工程是我市重点民生工程，该工程将于2021年10月26日起实施，由于工程位于九都路珠江路口，交通流量及路口通行环境复杂，为确保工程顺利实施，最大限度减少对市民出行的影响，特公告如下：

　　一、围挡时间及区间

　　1、围挡时间：2021年10月26日至11月4日

　　2、围挡区间：九都路珠江路口东南角。

　　二、交通变化情况

　　施工围挡实施后，珠江路的九都路口至丽春路口东侧车道断行。

　　三、车辆绕行线路九都路车辆正常通行，途经珠江路由南向北方向的车辆，可沿丽新路-九都路(左转)-珠江路绕行。

　　3、公交线路调整：由公交公司负责制定并发布。

　　四、温馨提示此次施工围挡对周边车流和沿线市民出行的影响指数较大。请大家听从交警指挥，务必根提前规划出行线路和时间，以免影响您的工作和生活。

　　特此公告

　　洛阳市公安局交通警察支队

2021年10月25日

（来源：洛阳交警微博）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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