洛阳九都路珠江路口今起围挡施工 绕行路线公布

九都路珠江路口DN800给水管道跨接改造工程是我市重点民生工程，该工程将于2021年10月26日起实施，由于工程位于九都路珠江路口，交通流量及路口通行环境复杂，为确保工程顺利实施，最大限度减少对市民出行的影响，特公告如下。

九都路珠江路口

DN800给水管道跨接改造工程

道路封闭交通导改公告

九都路珠江路口DN800给水管道跨接改造工程是我市重点民生工程，该工程将于2021年10月26日起实施，由于工程位于九都路珠江路口，交通流量及路口通行环境复杂，为确保工程顺利实施，最大限度减少对市民出行的影响，特公告如下：

一、围挡时间及区间

1、围挡时间：2021年10月26日至11月4日

2、围挡区间：九都路珠江路口东南角。

二、交通变化情况

施工围挡实施后，珠江路的九都路口至丽春路口东侧车道断行。

三、车辆绕行线路九都路车辆正常通行，途经珠江路由南向北方向的车辆，可沿丽新路-九都路(左转)-珠江路绕行。

3、公交线路调整：由公交公司负责制定并发布。

四、温馨提示此次施工围挡对周边车流和沿线市民出行的影响指数较大。请大家听从交警指挥，务必根提前规划出行线路和时间，以免影响您的工作和生活。

特此公告

洛阳市公安局交通警察支队

2021年10月25日

（来源：洛阳交警微博）

⑥