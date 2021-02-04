洛阳发布最新拟征地通告！涉及关林街道、八里堂村

根据洛阳市土地利用总体规划、近期城镇开发边界和年度土地利用计划指标，经洛龙区政府组织相关单位实地调查确认，拟征收洛龙区关林街道等2个街道、八里堂村等4个村集体农用地30.1871公顷(其中耕地25.3212公顷、园地4.1361公顷、其他农用地0.7298公顷)、建设用地24.7432公顷、未利用地1.0816公顷。以上共计56.0119公顷，拟作为洛阳市2021年度第二十批城市建设用地。

洛龙区人民政府关于洛阳市2021年度第二十批城市建设用地拟征地补偿安置的通告

根据洛阳市土地利用总体规划、近期城镇开发边界和年度土地利用计划指标，经洛龙区政府组织相关单位实地调查确认，拟征收洛龙区关林街道等2个街道、八里堂村等4个村集体农用地30.1871公顷(其中耕地25.3212公顷、园地4.1361公顷、其他农用地0.7298公顷)、建设用地24.7432公顷、未利用地1.0816公顷。以上共计56.0119公顷，拟作为洛阳市2021年度第二十批城市建设用地。依据《中华人民共和国土地管理法》第47条规定，现将拟征地补偿安置有关事项通告如下：

一、拟征收土地范围

地块1：东至八里堂村水浇地、槐树湾村水浇地、水渠，西至八里堂村村庄用地、八里堂村水浇地、槐树湾村村庄用地，南至槐树湾村村庄用地、槐树湾村水浇地，北至八里堂村村庄用地、八里堂村水浇地。

地块2：东至八里堂村水浇地，西至水渠，南至八里堂村水浇地，北至八里堂村水浇地。

地块3：东至八里堂村水浇地、八里堂村裸地、八里堂村村庄用地、八里堂村果园，西至八里堂村水浇地、水渠，南至八里堂村水浇地，北至八里堂村村庄用地、八里堂村水浇地。

地块4：东至八里堂村裸地，西至八里堂村村庄用地、八里堂村水浇地，南至八里堂村裸地、八里堂村果园，北至八里堂村水浇地。

地块5：东至铁路用地、西至大东村水浇地、南至大东村水浇地、北至大东村水浇地。

地块6：东至铁路用地，西至大东村村庄用地、大东村水浇地，南至公路，北至大东村水浇地。

地块7：东至铁路用地、大东村村庄用地，西至大东村村庄用地、大东村水浇地，南至大东村村庄用地，北至公路。

地块8：东至大东村村庄用地、西至大东村城市用地、南至大东村村庄用地、北至大东村村庄用地。

地块9：东至大东村村庄用地、大东村水浇地，西至大东村城市用地，南至公路，北至大东村村庄用地。

地块10：东至潘村村庄用地、西至潘村村庄用地、南至潘村村庄用地、北至潘村村庄用地。

二、拟征收土地现状、地类及面积

拟征收关林街道八里堂村集体土地38.0954公顷，其中农用地21.8847公顷(耕地17.3245公顷、园地4.1361公顷，其他农用地0.4241公顷)、建设用地15.1291公顷、未利用地1.0816公顷。

拟征收关林街道槐树湾村集体土地12.6591公顷，其中农用地5.8822公顷(耕地5.5765公顷、其他农用地0.3057公顷)、建设用地6.7769公顷。

拟征收太康东路街道大东村集体土地5.0062公顷，其中农用地2.4202公顷(全部为耕地)、建设用地2.5860公顷。

拟征收太康东路街道潘村集体土地0.2512公顷，全部为建设用地。