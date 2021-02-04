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洛阳今天好天气持续 西南局地或有蒙蒙细雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.10.26 08:49

　　秋高气爽的好天气持续，昨天洛阳最高气温20℃，微风不燥，十分舒适。在秋高气爽的好天气里，不同的树木逐渐改变了“妆容”，整个城市也变得色彩斑斓起来，别有一番风味。趁着好天气，如果有闲暇，你不妨去周边公园、游园“打卡”。

　　下个月就要进入供热季，今冬气温是高是低？近日，国家气候中心发布消息称，2021年将是“双拉尼娜年”。通常而言，受拉尼娜影响的冬季，北半球极端冷事件发生频率增加，我国中东部大部地区气温偏低的概率较高。

　　●何为拉尼娜？

　　拉尼娜是西班牙语“LaNia”——“小女孩，圣女”的意思。拉尼娜事件是指赤道中、东太平洋海表温度异常出现大范围偏冷、且强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。它与海面水温持续高于常年的厄尔尼诺，被认为是有可能导致全球异常气候的重要原因。

　　拉尼娜对我国气候有哪些影响？从气温和降水两个方面来看，在多数拉尼娜事件达到盛期的冬季，影响我国的冷空气活动比常年更频繁，且强度偏强，我国中东部大部地区气温较常年同期偏低的概率较大；热带和副热带地区由于受到拉尼娜事件的影响，会导致我国南方地区的水汽条件会较常年同期明显偏差，不利于形成降水。

　　●今冬气温将偏低吗？

　　国家气候中心通过分析1951年以来历史上15次拉尼娜事件发现，有10个拉尼娜年我国冬季气温偏低，5个拉尼娜年我国冬季气温偏高。也就是说，不是每个拉尼娜年的冬季气温都偏低；出现拉尼娜事件以后，我国冬季偏冷的概率确实更大一些，约是偏暖概率的两倍。

　　根据目前预测，今年秋冬季出现拉尼娜事件几乎成定局。对我们来说，做好防寒保暖，预防感冒是最实际、最重要的事。

　　来看看今明两天的天气情况。市气象局根据最新气象资料分析，短期内高空受偏西气流影响，我市上空云系较多，西南山区有局地弱降水。预计今天白天，洛阳全区多云，西南局部地区有小雨，偏南风转偏东风2级~3级，气温10℃~22℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区多云，局部地区有小雨，偏北风3级左右，气温9℃~19℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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