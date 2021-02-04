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90后漫画家刘骅然：时尚化表达民间文艺（走近十大民间高手）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.26 08:49

刘骅然在进行创作

　　编者按

　　30日，晚报读者节将在王城公园举行，洛阳市“十大民间高手”将向读者展示其高超的民间文艺水平。从今天起，记者带您走近洛阳市“十大民间高手”。敬请关注。他大学毕业后回洛创业，设计的文创产品在北大4次卖断货——

　　在许多人的印象中，名气较大的民间文艺家多是中老年人。近日记者见到的这位民间高手却是一名90后。日前，生于1990年的刘骅然凭借过人的插画技艺被评为洛阳市“十大民间高手”。

　　来到刘骅然的办公室，醒目的位置摆放着他的原创IP“花仙精灵”。“‘花仙精灵’的创意来自于牡丹仙子，我通过艺术再造，设计出符合当下语境的精灵形象。”刘骅然说，他将“花仙精灵”与传统诗词、古典国画相结合，衍生出杯垫、手机壳、手机支架等“花仙精灵”文创产品。

　　刘骅然说，他想通过自己的努力，通过插画形式将民间文艺传递给更多年轻人。

　　记者看到，刘骅然是通过压感笔在数位板(又称手绘板)上画画，作品直接呈现在电脑桌面上。逼真的插画画面和栩栩如生的人物形象，就是他通过数位板一笔一笔画出来的。

　　“读高中时，我喜欢画漫画、插画，和几个志同道合的同学一起成立了工作室，为一些出版社的图书画插图。”刘骅然说，高考后，工作室的成员到了不同的地方求学，他也考上了西安美术学院。

　　2014年，刘骅然开始转型从事文创。“我想用卡通IP形象表现传统文化，将民间文艺进行时尚化表达。”刘骅然说，截至目前，他和团队成员已推出“花仙精灵”“洛都十三朝”“神都名人圈”等多个主IP。

　　2017年春天，刘骅然和他的团队参加了“设计我的北大”北京大学第二届纪念品设计大赛，3件作品收获了4个奖项：金奖、铜奖、优秀奖和最佳人气奖。“当时，那些文创产品很快就从图纸变成了实物，在北京大学4次卖断货。”刘骅然说。

　　2017年5月，刘骅然带领团队参加了2017中国洛阳(国际)创意产业博览会。会上，他们设计的“洛都十三朝”引人关注。

　　2018年，刘骅然加入洛阳市美术家协会。2019年，受洛阳市民间文艺家协会主席郭爱和邀请，他加入洛阳市民间文艺家协会，现为中国民间文艺家协会会员，洛阳理工学院艺术设计学院客座教授、业界导师，洛阳市动漫产教联盟副理事长。

　　“获评‘十大民间高手’对我是鼓励与肯定，我将继续推出更多文创产品，弘扬洛阳优秀民间文化。”刘骅然说。(记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 杨晖 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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