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强化法治引领 护航改革发展——访市司法局党组书记、局长党慧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.26 08:32

　　法治对改革发展稳定具有引领、规范和保障作用。市司法局党组书记、局长党慧接受记者专访时表示，全市司法行政系统将深入学习贯彻市第十二次党代会精神，坚持以创新引领发展，强化法治引领，围绕“一个统筹，四大职能”，充分发挥法治“压舱石”作用，全力争创全国法治政府建设示范市，为“建强副中心、形成增长极”提供优质法律服务和坚强法治保障。

　　发挥法治引领作用，大力推进全面依法治市。深入践行习近平法治思想，坚持法治城市、法治政府、法治社会一体建设，不断开创依法治市新局面。大力弘扬宪法精神，高质量编制实施洛阳市“八五”普法规划，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，让厉行法治、追求公平正义成为全社会的最大共识。

　　建立考核评价机制，全面推进法治政府建设。加强统筹谋划，出台《洛阳市法治政府建设实施方案(2021—2025年)》。强化政府常务会集中学法，加强对领导干部的法治培训，抓住关键少数，提升依法行政能力。全面推行行政执法三项制度，严格行政执法主体及执法人员资格管理，强化行政执法监督，推进服务型行政执法，加大对各级各部门法治政府建设考核评价力度，以考核促进法治政府建设水平提升。

　　整合法律服务资源，提升公共法律服务水平。坚持把推进公共法律服务体系建设作为全面依法治市、建设平安洛阳的基础性、服务性和保障性工程，强力推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台建设，全力打造具有洛阳特色的“全域性、一站式、便捷化”法律服务新模式。深入整合律师、公证、仲裁、司法鉴定、法律援助、人民调解等资源，提供“全链条”法律服务，加快建立覆盖城乡、普惠均等、高效便捷的公共法律服务体系，以更优质的公共法律服务助推建设更高品质的幸福洛阳。

　　夯实基层基础，筑牢平安洛阳建设第一道防线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极做好人民调解工作，聚焦重点领域和重点人群，深入排查化解矛盾纠纷，切实把纠纷隐患化解在基层、解决在萌芽状态。积极开展规范化司法所建设，年底前实现全市三星以上司法所全覆盖。以启动“八五”普法为契机，加强基层法治创建，推进法治乡村建设，满足乡村群众多层次、多类型法律服务需求。（记者 申利超 通讯员 尚剑玲）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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