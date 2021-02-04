【河洛党史故事】心中有群众的社区书记于书法

党的基层组织是党在社会基层组织中的战斗堡垒，是党的全部工作和战斗力的基础。孟津区河阳街道河阳新村社区原党委书记于书法退休不退志，心系群众，扎根社区，以实际行动诠释了共产党人的宗旨意识、为民情怀、担当精神。

党的基层组织是党在社会基层组织中的战斗堡垒，是党的全部工作和战斗力的基础。孟津区河阳街道河阳新村社区原党委书记于书法退休不退志，心系群众，扎根社区，以实际行动诠释了共产党人的宗旨意识、为民情怀、担当精神。

2005年5月，57岁的于书法到刚成立不久的河阳新村社区担任党支部副书记，后担任社区党总支书记、党委书记。在于书法的带领下，河阳新村社区从一个人口基数大、特殊群体多、管理难度大的大型企业社区变成一个制度完善、管理有序、功能齐全、服务到位的高标准社区，先后荣获“全国安全社区”“全国文明和谐示范社区”等称号。

于书法认为，社区是落实各项政策、服务群众的“最后一公里”，而联系群众是“掏心窝子”的事，要的是实打实、心碰心。

于书法坚持治本为重、精准施策，以抓党建为龙头，统筹社区各项工作，逐步探索建立了一套科学有效、实用管用的“于书法工作法”。于书法常说，想要当好社区书记，就必须坚持为群众做好事、办实事、解难题，把群众关注的每一件事、反映的每一个问题，都认认真真地解决好，让群众在社区真正找到“家”的感觉。

今年年初，于书法不再担任该社区党委书记，但仍心系社区，时常帮助社区工作人员协调解决各类问题，并将自己多年积累的社区工作经验倾囊相授。今年6月，于书法被授予“河南省优秀共产党员”称号。(记者 郭飞飞 见习记者 吕百营 通讯员 姜彩红)