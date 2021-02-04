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全力加快伊滨科技产业新城建设——访伊滨区党工委书记何武周
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.26 08:32

　　“市第十二次党代会为现代化洛阳建设指明了方向、提供了遵循，令人充满期待。”伊滨区党工委书记何武周接受记者专访时表示，伊滨区将实施“3651”战略，坚持规划引领、产业为基、创新为要，强化改革思维、系统思维、市场思维、法治思维、平台思维、底线思维，突出产业发展、城市建设、乡村振兴、文旅融合、生态文明建设，加强党的领导，全力加快伊滨科技产业新城建设，以更大担当为重振洛阳辉煌贡献伊滨力量。

　　抢抓战略机遇、赢得战略主动，以创新引领伊滨发展之路。伊滨正处在转型发展的关键期，产业结构需要调整，发展动能需要转换，体制瓶颈需要破解，城市功能需要提升，唯有创新，才能解决好制约伊滨发展的深层次问题。伊滨将以观念创新为先导开创发展新局，以科技创新为引领推动产业升级，以体制机制创新为根本激发内生动力，以城市功能创新为重点增强聚合能力，以发展模式创新为抓手重塑区域发展格局，拼出高质量发展新天地。

　　精准把握产和城的关系，以产业的高质量激发伊滨城市活力。科学确定伊滨发展定位，认真研究产业支撑和布局，确定城市形态和城市规划，着力释放更大发展空间。在产业发展上坚持“双高引领”，在城市形态上打造科技产业社区、科创小镇和科技园区，在经济形式上着力发展平台经济、数字经济和低碳经济，大力引进培育检测平台、双创平台，着力把伊滨打造成科技创新示范区和青年友好型城市示范区，把支撑洛阳未来发展的产业做起来，着力形成新的城市形态，成为高质量发展的“硬支撑”，在重振洛阳辉煌的伟大事业中展现伊滨更大担当作为。

　　守牢生态底线，文旅融合发展，以乡村振兴为抓手坚定不移走生态优先、绿色发展之路。在大气污染防治、水环境治理和国土绿化上下功夫，守牢生态底线。充分发掘利用伊滨厚重的历史文化资源，打造特色突出、以人为本、效益多元的文旅产业，把文化资源优势更好转化为发展优势。按照市委“151”工作部署全面推进乡村振兴工作，向党和人民交上一份满意的答卷。（记者 郭飞飞 通讯员 张晓晨）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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