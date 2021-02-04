不断开辟“洛阳之治”新境界——十一论学习贯彻市第十二次党代会精神

发展的“大合唱”，不能少了治理的“协奏曲”。市第十二次党代会明确提出，实现治理体系和治理能力现代化，是洛阳现代化建设的重大任务。要坚定制度自信，加强制度创新和治理能力建设，加快形成共建共治共享的治理新格局，把制度优势更好转化为治理效能。

发展的“大合唱”，不能少了治理的“协奏曲”。

市第十二次党代会明确提出，实现治理体系和治理能力现代化，是洛阳现代化建设的重大任务。要坚定制度自信，加强制度创新和治理能力建设，加快形成共建共治共享的治理新格局，把制度优势更好转化为治理效能。

回望过去，我们党团结带领人民经过艰辛探索与实践，形成了具有强大生命力和巨大优越性的制度和治理体系，创造了世所罕见的经济发展奇迹和政治稳定奇迹。实践充分证明，没有“中国之制”就没有“中国之治”，就没有中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

无疑，现代化既是“发展概念”，也是“治理概念”。踏上现代化建设新的征程，洛阳还有太多“发展起来以后的问题”亟待解决，还有太多人民对美好生活的期盼亟待回应。我们要建强副中心，既要在发展能级上“强”起来，也要在社会治理效能上“强”起来。从这个角度看，实现治理体系和治理能力现代化，不只是实现目标的重要内容，也是站上更高台阶的重大保障！

比如，公平正义是人民的向往、幸福的尺度。充分发挥法治对改革发展稳定的引领、规范和保障作用，推动全社会形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围，让企业感受到“法治是最好的营商环境”，让群众在每一起案件办理、每一件事情处理中都能感受到公平正义，我们才能以良法促进发展、保障善治，在法治轨道上跑出发展“加速度”。

比如，社会治理是基层难点，也是民生痛点。基层社会治理千头万绪，小到家门口的邻里矛盾、物业服务、垃圾分类、市政设施完善，大到全民关注的幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养……解决此类事关民生福祉的问题，既要下好“绣花功夫”，也要充分发挥群众组织和社会组织作用，让治理实现精治有方、自治有招、共治有效。

再比如，没有安全稳定，一切都无从谈起。今天，统筹发展与安全上升到前所未有的高度，人民群众对安全的期盼也越发强烈，从关注“车轮上的安全”“舌尖上的安全”，到期待“呼吸的空气更干净”，安全的内涵与外延都在不断发生变化。只有架起制度的“四梁八柱”，把安全贯穿于经济社会发展各领域、全过程，让人民群众的安全感来得稳稳当当，百姓才能安居乐业，社会才会安定有序，发展才能行稳致远。

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“立治有体，施治有序。”

一言以蔽之，把制度优势更好转化为治理效能，使其与发展水平相契合，与人民美好生活需要相匹配，我们才能更好解决洛阳发展的系统性、全局性、根本性问题，在重振洛阳辉煌的征程上画出最大同心圆，凝聚起众志成城的强大力量。

提升治理体系和治理能力现代化水平，是一个系统工程，既要统筹政治、经济、社会等领域，又要抓住重点、扭住关键，在坚持和完善人民当家作主制度体系中发展全过程人民民主，在强化思想价值引领中筑牢提升治理效能的深厚支撑，在坚持法治城市、法治政府、法治社会一体建设中开创依法治市新局面，在加强和创新社会治理中打造具有洛阳特色的社会治理新模式，在坚持总体国家安全观中建设更高水平的平安洛阳，在支持国防和军队建设、加强和改进群团工作中凝聚合力。

坚定制度自信，矢志改革创新，把治理体系和治理能力统筹起来，把制度优势和治理效能结合起来，不断开辟“洛阳之治”新境界，我们就能沿着中国特色社会主义的康庄大道，抵达洛阳发展更加美好的明天！（洛平）