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【河洛党史故事】祖孙三代接力 为河大罹难师生守墓77年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.26 08:23

　　前不久，李红太怀着激动的心情参加了洛阳市第十二次党代会。这让他更加坚定了自己的信念：将李家祖孙三代接力为河南大学罹难师生守墓的义举一直延续下去。

　　1971年，李红太出生在洛阳市栾川县潭头镇石坷村。幼年时，一件事让他感到奇怪：每次上完自家祖坟，伯父李忠贵总还要到看花岭扫墓。长大后，他知道了关于看花岭墓地的故事。

　　1944年5月15日，日寇入侵潭头，追杀暂时迁驻此地的河南大学师生，制造了骇人听闻的“潭头惨案”。惨案发生时，石坷村村民李永信(李红太的爷爷)发现了3名河大师生，其中2人已经罹难，另1人身受重伤。

　　悲痛之余，李永信等人将3人抬回家中，并对负伤的学生悉心照料。然而，由于伤势过重，3天后这名学生也不幸去世。

　　李永信与村民一起，流着泪将3名师生的遗体抬至村东边的看花岭掩埋。他还找来3块砖，找人刻上了罹难师生的姓名，分别埋于坟前。

　　此后，在漫长的岁月中，李永信每年农历二月初二和十月初一，都会带着家人到看花岭扫墓。离世前，他嘱咐自己的大儿子李忠贵：一定要把墓地保存住，一定要帮助罹难师生找到亲人。

　　李忠贵子承父业，成了新一代守墓人。李忠贵去世后，李红太又从伯父手中接过了守墓的接力棒。至今，李家三代人为河大罹难师生守墓已77年。

　　现在，50岁的李红太除了守墓，还多了一项重要任务，那就是为前来参观的人讲述河南大学在潭头的故事，让更多人了解这段历史，珍惜当下的幸福生活。（记者 郭飞飞 见习记者 谢娜娜）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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