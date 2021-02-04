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度冬期间节约用电！洛阳发出倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.26 08:21

洛阳市人民政府节能减排工作领导小组办公室
关于度冬期间节约用电的倡议书

各党政机关、企事业单位，广大市民：

　　今年以来，我市经济发展态势良好，用电需求保持较快增长；同时，受全国性电煤供应不足、价格上涨等因素影响，电力供需形势持续紧张。随着气温不断降低，用电高峰将逐渐到来，为确保度冬期间全市电力安全稳定运行，现倡议全社会共同行动，做好节约用电工作。

　　一、倡议机关单位率先节电。各级党政机关、事业单位要率先垂范，带头践行绿色节能办公；减少空调开启时间，冬季制热温度设置不高于20℃；严格控制办公楼装饰景观照明，合理使用照明灯具，尽量减少照明数量和时间；下班时关闭空调、电脑、打印机等用电设备电源，做到办公室、走廊、楼道等公共区域照明“随走随关”；四楼以下不乘电梯。

　　二、倡议工业企业科学用电。工业企业要积极配合电力调度，严格执行有序用电计划，科学调整和安排企业生产计划，通过错峰生产、避峰让电、调班运营、停产轮休等方式，支持缓解用电高峰时段供电压力；避免设备空载运行，不启动高耗能设备，规范使用空调、照明等用电设备设施，减少非生产、非必需用电，尽量节约电力用于生产环节。

　　三、倡议商业场所合理用电。提倡商场、酒店、写字楼等商业场所在用电高峰时段减少使用或停用大功率用电设备和非必要照明灯具，缩短广告灯、景观灯照明时间，推广使用节能型电器；努力提高员工节约用电意识，做到走廊、楼道等公共区域照明“随走随关”。各小区物业、景点景区、路灯，尽可能在夜间亮灯时段采取减半方式使用。

　　四、倡议居民用户节约用电。鼓励广大居民在家尽量利用自然光，少开长明灯，尽量使用高效率、低能耗电器；合理设置空调温度，减少空调使用时间和频次；不使用电器时彻底关闭电源，减少待机耗电；电动汽车、电瓶车尽量避开电网负荷高峰时段，利用夜间负荷低谷充电。

　　节约用电，从我做起；节约用电，从点滴做起！让我们珍惜节约每一度电力资源，携手共同打造绿色环保、节能低碳的生产生活环境，度过一个安全、舒适的冬季。

　　2021年10月25日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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