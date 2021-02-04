视频来了！记者探秘华为洛阳新基建发展中心

这是一块智慧的黑板。超大电容触摸屏幕，代替了传统黑板，不需要粉笔，用手指随意书写，内容就可同步显示到电子屏幕上；一键点击清除键，就可以清除电子屏幕上的内容，再也不用擦黑板了……这是洛报融媒记者在位于洛龙区的华为洛阳新基建发展中心展厅见到的华为智慧屏，得益于数字化赋能，彻底告别粉笔成为了可能。

这是一块智慧的黑板。超大电容触摸屏幕，代替了传统黑板，不需要粉笔，用手指随意书写，内容就可同步显示到电子屏幕上；一键点击清除键，就可以清除电子屏幕上的内容，再也不用擦黑板了……这是洛报融媒记者在位于洛龙区的华为洛阳新基建发展中心展厅见到的华为智慧屏，得益于数字化赋能，彻底告别粉笔成为了可能。

近年来，随着以云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等为代表的新兴数字技术快速发展，数字经济成为经济发展中创新最活跃、增长速度最快产业领域。今年，洛龙区政府、洛阳弘义智慧城市建设服务有限公司与华为公司签署战略合作协议，华为公司依托在新基建领域的核心技术，在洛龙区建设新基建发展中心。10月，华为洛阳新基建发展中心揭牌，将立足洛阳全力打造企业数字化转型的赋能平台，有效促进本地制造型企业的数字化转型，并对洛阳培养新基建、数字经济领域人才提供帮助。此外，华为还与弘义公司展开深度合作，共同促进机器视觉在洛阳落地，打造富有洛阳特色的龙马负图商标。