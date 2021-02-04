居民拆改供热设施、扩大供热面积 请先向热企申报

近日，家住老城区联信熙园小区的居民章先生反映，他家有一个没有接通暖气的地下储藏间。

近日，家住老城区联信熙园小区的居民章先生反映，他家有一个没有接通暖气的地下储藏间。前不久，他接到市热力公司相关通知，在预收取今年供热季暖气费时，将地下储藏间也算了进去。这是咋回事？

章先生说，他家住在小区一楼，室内面积有140多平方米，家里还有一个100多平方米、没有接通暖气的地下储藏间，与家中连通。“今年，市热力公司在收取暖气费时，让我预交5000多元，这笔钱里包含了地下储藏间的暖气基础热费。”章先生说，他对这样的收费感到不解。

市热力公司工作人员表示，该小区开发商在向市热力公司申报小区一楼业主采暖面积时，只申报了一楼的室内，并没有报地下储藏间。但是，工作人员发现，一些一楼的业主在装修时，擅自将暖气接到地下储藏间，擅自扩大了供热面积。因此，他们原计划今年对一楼室内和地下储藏间合并后的面积进行预收费，在供热季结束后，再根据实际情况多退少补。

目前，市热力公司决定严格按照该小区开发商申报的供热面积，仅收取一楼的暖气费。但是，对于擅自往地下储藏间接通暖气的业主，将按照有关规定处理。

市热力公司相关负责人说，《洛阳市集中供热条例》规定，禁止用热单位和个人擅自拆改、连接或者隔断供热设施，擅自安装放水阀、循环泵，擅自扩大供热面积，改变用热性质等行为。该小区有居民未经热力公司允许，擅自将室内的暖气接通到地下储藏间，属于违规行为。

“我们是严格按照开发商提供的用热面积进行配套的供热设施，业主私自增容后，热力站和供热设施出现不匹配，会影响到整个小区的供热效果。”该负责人说，业主如果需要拆改供热设施、扩大供热面积，应向热企申报，否则热企会将情况上报供热行政主管部门，由供热行政主管部门责令限期改正，逾期不改正的，将进行罚款。(洛报融媒记者 郭秩铭)