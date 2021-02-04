定了！洛阳出台这些住房公积金措施扶持青年购房落户

积极受理青年职工诉求，维护青年职工合法权益；提高青年人才租房提取额度、最高贷款额度……25日，市住房公积金管理委员会三届四次会议审议并通过一批新政策措施，其中，《住房公积金助力青年友好型城市建设工作措施》备受关注。

积极受理青年职工诉求，维护青年职工合法权益；提高青年人才租房提取额度、最高贷款额度……25日，市住房公积金管理委员会三届四次会议审议并通过一批新政策措施，其中，《住房公积金助力青年友好型城市建设工作措施》备受关注。

洛阳市住房公积金管理中心总会计师刘彩龙对该文件进行解读。

支持对象

35周岁(含)以下青年缴存群体

获得“洛阳市青年人才证书”的优秀青年，即经我市认定的青年人才。

措施

●提供多种保障服务

开展住房公积金建制宣传和专项执法活动，积极受理青年职工诉求，维护青年职工合法权益；

积极引导中小微企业、创业集体建立住房公积金制度，按照先部分后全部、先低后高、分期分批循序渐进的缴存原则建制缴存；

鼓励农业转移人口、个体工商户、自由职业者自愿建立住房公积金账户；

面向以青年人为主体的缴存对象，提升数字化办事体验，实现95%以上业务全程网办；

开展线上预约、绿色通道等急事急办、特事特办、跨省通办优质服务。

●提高青年人才租房提取额度

经我市认定的青年人才，家庭租房月提取额最高1200元、单身租房月提取额最高1000元。

●提高青年人才最高贷款额度

经我市认定的青年人才，购房时公积金贷款额度不受缴存年限和缴存额限制，在不超过还款能力的前提下，最高贷款额度为60万元。