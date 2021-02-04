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一套好房子，带来“稳稳的幸福”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.10.25 17:34

　　买房子，你最看重哪一点？

　　“价格”“地段”“景观”“物业”……不同的阶段，想必会有不同的答案。

　　“延期交付”“品质降标”“服务打折”……当前，伴随房地产行业的震荡，一些购房风险逐渐露出端倪。

　　近期，洛阳网结合房地产市场热点话题，走进新区、西工等区域热点商圈进行了一轮街头采访。采访结果发现，市民面对震荡的房地产市场尤其是一些打折促销现象时，日渐理智。相比“价格”等因素，“品牌”这一指标，在购房时占据的比重越来越大，甚至已成为决定性指标。

　　采访中还发现，建业等几家品牌房企被提及的频率非常高。

　　这些品牌有哪些独到之处？又能为业主带来哪些不一样的生活感受？在市场瞬息万变的当下，深入这些房企品牌之中，了解它们将怎样改变业主的生活，为更多意向购房者提供全新置业参考，既重要又迫切。

　　为此，洛阳网将联合建业地产西部大区，启动“有一种幸福叫‘住建业’”主题活动，对建业品牌及旗下楼盘展开深度探访。活动期间，该活动将站在居住角度，挖掘已交付、已入住社区真实而鲜活的幸福生活样本，挖掘品牌房企蕴含的真正价值，呈现购买品牌房企的真正意义。

　　“买房行为是一时的，而居住，则是一辈子！”选择品牌房企的意义和价值，或许只有交付、入住之后才能真正感受得到。“有一种幸福叫‘住建业’”主题活动站在这一角度展开，也是希望意向购房者能够多听多看多比较，从生活本身的角度出发，关注与实际居住体验相关的交付标准、服务标准、增值服务等方面，为生活带来“稳稳的幸福”。

　　值得一提的是，以建业为代表的品牌房企也难以做到十全十美，业主满意率同样达不到100%……但是敢于透过细致而琐碎的居住生活体验，全面展示旗下楼盘产品品质和服务标准的点滴细节，本身就是对品牌的一种自信。主办方也希望通过此次活动，可以带动更多的品牌房企关注产品与本身，为洛阳市民带来更多可以展示的幸福生活样本！⑧
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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