陈魁：从科技“小白”到公司年营收破百万，他只用了两年【视频】

能在自己喜欢的城市，做着自己喜欢的事情，这对23岁的我来说，是一种幸运，也是一种激励。站在互联网快速发展的风口，要想振翅起飞，除了储备实力外，还离不开好政策的“保驾护航”。洛阳给了我学习的平台，也给了我飞翔的指引，我热爱这座城市，也希望能为她的更好发展贡献一份属于自己的“青春力量”。

青年小档案

姓名：陈魁

年龄：23岁

老家：河南驻马店

工作岗位：河南省魁卓网络科技有限公司负责人

青年心声

能在自己喜欢的城市，做着自己喜欢的事情，这对23岁的我来说，是一种幸运，也是一种激励。站在互联网快速发展的风口，要想振翅起飞，除了储备实力外，还离不开好政策的“保驾护航”。洛阳给了我学习的平台，也给了我飞翔的指引，我热爱这座城市，也希望能为她的更好发展贡献一份属于自己的“青春力量”。

“这套智慧教育系统已进入了最后的上线冲刺期，大家再加把油！”24日晚8点，位于洛阳理工学院大学科技园的河南省魁卓网络科技有限公司依旧灯火通明，陈魁在给团队成员开过“鼓劲儿大会”后，回到自己的办公位坐下，看看放在桌上的项目计划表，今晚，他还有一块技术“硬骨头”要“啃”。

今年23岁的陈魁是洛阳理工学院2012届计算机专业毕业生，家在驻马店的他，目前已在洛阳定居。陈魁介绍，除了公司负责人的身份外，他还是一名人工智能训练师。

啥是人工智能训练师？简单来说，就是通过分析产品需求和相关数据，完成数据标注规则的制定，以此来提高人们对于科技项目的体验质量。

“我们团队现在一共有15人，公司稳定的客户有字节跳动、腾讯、百度等。”陈魁说，当下，他们正在做的是一个智慧教育项目，待他们的数据平台搭建完成，消费者在使用该线上教育服务时，后台系统就会在他学习的同时，自动分析其知识短板和记忆漏洞，并智能生成错题本，使学习事半功倍。