提醒！洛阳成品油消费券仍可领取 还余8万多张

作为商贸领域灾后促消费活动的一项重要内容，10月19日，洛阳市发放了第一期成品油消费券。

作为商贸领域灾后促消费活动的一项重要内容，10月19日，洛阳市发放了第一期成品油消费券。

洛报融媒记者今天从洛阳市商务局了解到，截至目前，第一期成品油消费券还余8万多张，市民仍可领取。消费券面值30元，每人每期可最多领取一次中石化和一次中石油消费券。在洛阳辖区内中石油、中石化加油站，单笔汽油消费200元以上(含200元)均可使用，本期消费券使用时间截止到11月14日24时。

领取方法

“云闪付”App为本次消费券发放活动领取平台入口，市民可在各大应用商店下载。

在活动规定的时间内，打开“云闪付”App，在首页点击“洛阳市成品油政府消费券”，进入消费券领取页面。中石化消费券和中石油消费券的领取入口分别单独设立。

中石化消费券领取方式：点击中石化消费券领取按钮，进入中石化消费券领取界面，输入“充值手机号”，选择“洛阳市政府中石化油品券(200元)”，点击“立即充值按钮”，实际支付170元，即可获得200元中石化油品券。

中石油消费券领取方式：点击中石油消费券领取按钮，进入中石油消费券领取界面，点击“前往领取”按钮后在新界面点击“继续领取”，按照系统提示完成领取。