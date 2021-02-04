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打造流动的文明窗口！洛阳“创建文明城市”主题公交车来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.25 17:20

　　25日，“创建文明城市”主题公交车在89路线上与市民邂逅，车身上“文明从我做起”“创建文明城市 共建美好家园”宣传标语十分醒目，赢来了乘客和市民纷纷点赞。

　　一进入车厢，印有创建文明典范城市标语的小旗、窗花映入眼帘，突出创建文明典范城市的主题车厢内公益广告宣传氛围浓厚。“以前总是车长提醒我们不要拥挤、不要争抢座位，主动为有需要的乘客让座等，今天看到这些公益广告、窗花，时刻提醒市民的文明行为。”市民刘文杰说。

　　为不断推进文明城市创建工作，洛阳市公交集团发挥公交车流动分散、辐射面广、贴近群众的优势，专门选择站点多、客流量大、穿越主城区的38路、39路、61路、80路、89路、大数据专线、伊滨环线、V16路等公交车，打造“创建文明城市”主题公交车。此外，他们还推出了学习强国等主题公交，让文明新风吹进千家万户。

　　一路上，这辆主题公交被等车、乘车的市民们津津乐道。“感觉很新鲜，坐公交变成让大家感受到文明就在身边。”乘客张先生称赞道，“用流动的公交车设置公益广告，进行广泛宣传，是一种很好的教育形式，为你们点赞。”

　　“车上的爱心座椅、爱心书刊、爱心雨衣、爱心药箱、母婴座位，不仅为乘客提供了便捷，还处处彰显城市温度。”市民梁磊说道。

　　“在创建文明城市主题车厢里，每一名乘客都能够有所收获，在公交车上学到的文明常识，下车后带到工作、带生活中，为创建文明典范城市注入新鲜血液。”一名医药公司员工说。

　　公交车是城市文明的窗口和城市流动的风景线。洛阳市公交集团相关负责人表示，下一步，将在重点时段安排志愿者在城区车流大、人流密集的公交站点执勤，组织疏导乘客文明有序乘车、帮助老弱病残孕等特殊群体上下车、为外地乘客咨询换乘、搬运行李等服务，维护公交站点秩序。同时，他们还将加强员工队伍建设，积极主动地融入“开文明车创文明城——我是洛城好司机，文明出行我带头”系列活动中，以实际行动提升城市交通文明形象。(见习记者 梁笑宇 记者 贾臻 通讯员 赵承 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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