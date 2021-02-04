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洛阳开展2021年“古都文明，有你有我”文明实践志愿服务活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.25 17:19

　　25日，洛报融媒记者从洛阳市文明办获悉，为大力培育和践行社会主义核心价值观，持续深化精神文明建设，即日起，洛阳市开展2021年“古都文明，有你有我”文明实践志愿服务活动，活动持续至12月31日。

　　持续开展“文明单位帮扶社区文明创建”文明实践志愿服务主题活动。做好文明助交通志愿服务活动，引导市民文明骑行；窗口行业的各学雷锋志愿服务站要着眼群众需求，提升服务质量；持续开展好“城市清洁”志愿服务活动，综合改善社区环境。

　　广泛开展“小手拉大手，文明一起走”文明实践志愿服务主题活动；家、校、社区多方联动，集中开展各类志愿服务活动和“扣好人生第一粒扣子”“童心向党”等关爱未成年人主题活动。

　　组织参观“时代楷模——陈俊武”陈列馆，开展道德模范等先进典型走访慰问文明实践活动。引导广大市民通过参观陈俊伟陈列馆、走访道德模范等先进典型，发挥榜样力量，推动全社会形成知荣辱、讲正气、树新风、促和谐的文明风尚。

　　全面开展“我为群众办实事”文明实践志愿服务主题活动。积极动员各级文明单位采取上门走访、主动服务等方式，找准居民所需所想所盼，解决居民的操心事、烦心事、揪心事；号召各志愿者团队按照“结合特长、就近服务”的原则，开展捡拾垃圾、清洁卫生、规范乱停乱放车辆、劝导不文明行为等志愿服务活动；各相关委局根据业务现状、结合自身特色、针对群众需求，广泛开展“志愿服务城市行”活动。（记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 张宏波 李云云 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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