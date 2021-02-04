老马与这份报纸“有故事” 子女靠它找到好工作

25日上午，在瀍河区小李村社区马卫国的家中，马卫国的老伴丁新玲拿出一个报纸夹，里面装着厚厚的一沓剪报。她说，订晚报24年，看到有用的信息她都会剪下来。“你看，这是我儿子……这上面是我女儿，他们找到好工作还多亏了晚报呢！”

25日上午，在瀍河区小李村社区马卫国的家中，马卫国的老伴丁新玲拿出一个报纸夹，里面装着厚厚的一沓剪报。她说，订晚报24年，看到有用的信息她都会剪下来。“你看，这是我儿子……这上面是我女儿，他们找到好工作还多亏了晚报呢！”

传承父亲的看报习惯，马卫国坚持订报24年

68岁的马卫国介绍，他父亲是个爱读报的人，在父亲的耳濡目染下，他从小也喜欢读书看报。“父亲常说，好习惯需要传承。1997年，我们家开始订阅晚报，不知不觉已经订了24年。”

2003年，丁新玲退休后，看晚报也成了她的一大乐趣。“每天投递员一送来晚报，我们总是抢着看，我爱看教育方面的，他爱看时事新闻。”

丁新玲说，女儿丁斐非常支持他们订晚报、看晚报，还有几年是女儿主动订的。“闺女说，我退休了，更不能跟社会脱节，晚报能让我了解很多实用信息，开阔眼界，丰富我的老年生活。”

马卫国告诉记者，受他的影响，小外孙也很爱看晚报，还当上了洛报小记者呢，经常在晚报上发表作文。2019年晚报读者节上，马卫国被评为“洛阳晚报忠实读者”。

一儿一女心仪的工作，都是通过晚报找到的

“对晚报‘忠实’，是因为我们全家都受益了。”丁新玲笑着说，丁斐刚从洛阳师范学院毕业那几年，在瀍河区一所学校当代课老师，2006年，看到晚报上的招教信息，她鼓励丁斐去试试，结果顺利被录用了。

与丁斐一样，弟弟马丁也是通过晚报找到了心仪的工作。2010年，在晚报上看到龙门石窟招聘讲解员的消息，马丁决定去试试。虽然没有相关专业经验，但马丁凭着一腔热情勤学苦练，通过层层选拔，并逐渐成长为龙门石窟的一名高级讲解员。