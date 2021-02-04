近日，第十八届(2021)中国城市新闻网媒联盟联席会在武汉开幕，会上公布了城市网盟新一届常务理事会名单，洛阳网当选中国城市新闻网媒联盟常务理事单位。

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近日，第十八届(2021)中国城市新闻网媒联盟联席会在武汉开幕，会上公布了城市网盟新一届常务理事会名单，洛阳网当选中国城市新闻网媒联盟常务理事单位。

常务理事单位名单(排名不分先后)

洛阳网、深圳新闻网、大连天健网、青岛新闻网、中国宁波网、广州大洋网、厦门网、杭州网、南京龙虎网、武汉长江网、湖南星辰在线、胶东在线、重庆华龙网、济南舜网、新疆网、中国海口网、西安网、昆明信息港、石家庄新闻网、哈尔滨新闻网、荆州新闻网、客家新闻网、萧山网、佛山新闻网、成都红星新闻网、南昌新闻网、温州新闻网、福州新闻网

今年，围绕“创新网络传播手段，携手打造‘现象级’传播产品”这个主题，中国城市网盟推出网盟传播互助平台。17日，该平台正式上线。中国城市网盟传播互助平台是网盟成员间重要稿件的“推送—转发”平台，通过该平台，网盟成员的重大发布、重要报道、重磅策划等围绕中心、服务大局、弘扬主旋律、传递正能量的内容，都可以通过该平台实现“从一城到全国”。

平台的建立，优化了网媒之间的协作流程，是一次平台再造，有助于网媒之间携手共建资源集约、协同高效的全媒体传播体系，放大一体效能，扩大主流价值影响力版图，从而让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入。

中国城市新闻网媒联盟成立于2004年，是由具有国家和省级新闻采编发布资质的城市新闻网站建立的交流协作机制。目前，联盟成员已发展到135家，为直辖市、副省级城市、省会城市、有较大规模和影响的地级城市网络宣传和舆论引导的主流媒体。

洛阳网(www.lyd.com.cn)创办于1997年12月，是国家一类新闻网站、河南省重点新闻网站，洛阳市权威主流门户网站，由洛阳日报报业集团主办。目前，洛阳网已经具有《互联网新闻信息服务许可证》、《网络视听节目传播许可证》、《增值电信业务经营许可证》三大运营资质。

作为洛阳市最大最强的互联网新媒体运营平台，洛阳网经过二十多年的发展，已成为一家打通互联网传播全产业链条的城市级内容型、平台型媒体。截至2021年8月全网服务覆盖用户粉丝近1200万。