4070.1亿元，增长6.9%！洛阳市2021年前三季度GDP出炉

25日，洛阳市统计局发布洛阳市今年前三季度经济运行情况：根据地区生产总值统一核算结果，今年前三季度，全市生产总值(GDP)4070.1亿元，按可比价计算，同比增长6.9%，两年平均增长4.2%。

25日，洛阳市统计局发布洛阳市今年前三季度经济运行情况：根据地区生产总值统一核算结果，今年前三季度，全市生产总值(GDP)4070.1亿元，按可比价计算，同比增长6.9%，两年平均增长4.2%。

分产业看，第一产业增加值211.5亿元，同比增长6.1%；第二产业增加值1799.9亿元，同比增长3.0%；第三产业增加值2058.7亿元，同比增长10.5%。

农业生产稳步增长

今年前三季度，全市农林牧渔业总产值达到399.3亿元，同比增长7.3%。经济作物产量增长，蔬菜及食用菌、瓜果、中药材产量同比分别增长1.0%、6.3%和2.0%。

工业生产总体平稳

今年前三季度，全市规模以上工业增加值同比增长6.1%，两年平均增长4.2%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长8.8%；制造业增加值同比增长6.2%，占规模以上工业比重82.8%，拉动规模以上工业增长5.2个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值同比增长2.7%。