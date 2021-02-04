洛阳多家三甲医院最新招聘

为深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，认真落实省委、市委部署要求，锚定“两个确保”发展目标，对标“建强副中心、形成增长极”更高定位，深入实施人才优先发展战略，满足我市卫生健康事业发展需要，经市委市政府同意，决定面向社会为下属10个事业单位引进工作人员。

2021年洛阳市卫生健康委员会下属事业单位招才引智工作实施方案

为深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，认真落实省委、市委部署要求，锚定“两个确保”发展目标，对标“建强副中心、形成增长极”更高定位，深入实施人才优先发展战略，满足我市卫生健康事业发展需要，经市委市政府同意，决定面向社会为下属10个事业单位引进工作人员。根据《中共洛阳市委组织部中共洛阳市委机构编制委员会办公室洛阳市人力资源和社会保障局关于做好2021年洛阳市市直事业单位招才引智工作有关问题的通知》(洛人社〔2021〕37号)及事业单位公开招聘有关规定，现制定2021年洛阳市卫生健康委员会下属事业单位招才引智工作实施方案如下：

一、组织领导

本次招才引智工作由洛阳市卫生健康委员会与参与此次招聘的下属事业单位共同组织实施。

成立2021年洛阳市卫生健康委员会下属事业单位招才引智工作领导小组，市卫生健康委党组书记、主任为组长，分管人事工作的副主任、市纪委监委派驻市卫健委纪检监察组组长为副组长，办公室、人事、信访等相关部门负责人为成员。领导小组下设办公室，由分管人事工作的副主任任办公室主任，负责招聘的组织、实施及协调工作。

二、招聘条件

(一)基本条件

1.具有中华人民共和国国籍；

2.拥护中华人民共和国宪法；

3.拥护中国共产党的领导，遵纪守法；

4.具备拟聘用职位要求的资格条件。

(二)年龄要求

硕士学历不大于35周岁，博士学历和副高级职称不大于45周岁，正高级职称不大于50周岁。

年龄计算方法为：截止2021年10月1日，不大于35周岁(1985年10月1日以后出生)，不大于45周岁(1975年10月1日以后出生)，不大于50周岁(1970年10月1日以后出生)。

(三)职位要求

报考者须满足《2021年洛阳市卫生健康委员会下属事业单位招才引智职位表》附件１中，所报考职位的各项要求。

自2017年起，由国家统一下达招生计划的全日制和非全日制研究生，按照教育部办公厅等五部门《关于进一步做好非全日制研究生就业工作的通知》(教研厅函〔2019〕1号)相关规定执行。

(四)不得报考情形

有下列情形之一者不得报考：

1.因犯罪受过刑事处罚或涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员，被开除中国共产党党籍和被开除公职的人员;

2.尚在党纪、政务处分影响期内或正在接受纪律审查和监察调查的人员，被依法列为失信联合惩戒对象的人员;

3.近5年内在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反考试纪律行为的人员;

4.现役军人及未满规定最低服务年限的事业单位工作人员;

5.聘用后即构成回避关系的岗位；

6.国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。

三、招聘计划和职位

详见《2021年洛阳市卫生健康委员会下属事业单位招才引智职位表》(附件1)。

四、招聘办法和程序

(一)报名方式

本次事业单位招才引智工作采取线上、线下同步报名的方式进行。

1.线上报名方式：应聘者个人登录中国·河南招才引智创新发展大会官网首页，进入“求职招聘”活动专栏，在“招聘信息”中搜索报考单位，如：洛阳市第一人民医院，点击打开后，选择报考的岗位投递简历。

2.线下报名方式：通过各赴外专场现场报名。

报名起止时间：2021年10月23日9:00至11月30日17:00。

应聘人员只能选报一个岗位，报名与整个招聘过程中使用的身份证与相关信息必须一致。

(二)资格初审

应聘人员须在报名时限内按以下方式提交初审信息和资料：

1.报考洛阳市第一人民医院、中心医院、第五人民医院、紧急救援中心、疾病预防控制中心、卫生干部进修学校的应聘者，须下载《2021年洛阳市卫生健康委下属事业单位招才引智报名简历表》(附件2，按照模板填写后签名，要求上传的证件附到简历表后，一同扫描为PDF格式)、《2021年洛阳市卫生健康委下属事业单位招才引智报名信息表》(附件3，按照模板填写，上传时要求为excel格式)， 填写完整并按格式要求发送至以下邮箱：

洛阳市第一人民医院：lysdyrmyyzp@126.com

洛阳市中心医院：lyszxyyzcyz@163.com

洛阳市第五人民医院：lywyrsk@163.com

洛阳市疾病预防控制中心：cdcrs@126.com

洛阳市紧急救援中心：lyszxyyzcyz@163.com

洛阳市卫生干部进修学校：lywskszx@126.com