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男子突发脑梗陷入昏迷 警车开道连闯红灯护送
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.25 08:39

　　“患者正在住院治疗，希望他早日康复。”昨日，市公安局偃师分局交警大队一中队中队长宋国峰说，一男子突发脑梗，急需到洛阳救治，他们警车开道一路护送，闯了四五个红灯，将患者送至医院。

　　18日下午1点30分前后，宋国峰接到区110指挥中心指令称，在首阳大厦附近有一名男子突发疾病，急需送医，宋国峰和同事王博新立即驱车赶往现场。“患者家属急着送人就医，没等我们到，就开车往洛阳赶。”宋国峰说，他们追至九都路与启明南路交叉口附近，才追上患者所乘坐的车。患者有50多岁，躺在车后座上，已陷入昏迷。他们从家属处得知，患者突发脑梗，家属已联系好洛阳的医院，不料前往洛阳途中患者病情加重，担心途中路口较多或堵车，因此拨打110报警求助。

　　为争取抢救时间，宋国峰与王博新驾驶警车在前方开道，一路上闯了四五个红灯，还逆行了一段，约20分钟后，他们将患者送至河科大二附院。随后，他们配合家属将患者送至急诊室。待一切安排妥当，宋国峰和王博新才驾车返回。（记者 魏巍 杨凤轩 通讯员 姚红艳）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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