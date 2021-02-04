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为见网恋女友陷入传销组织 小伙抓住机会跑进了派出所
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.25 08:39

　　网恋骗局不仅是电信网络诈骗的常用手段，也是传销的惯用伎俩。近日，市公安局涧西警方成功端掉一个以网恋为诱饵骗钱的传销窝点。

　　19日，20多岁的贵州籍男子陈某跑进涧西分局长安路派出所报警，他被网恋女友易某骗至洛阳参加传销组织，希望警方帮助他回家。

　　民警初步调查得知，陈某之前在网上认识了易某，两个人聊了一段时间后，确定了恋爱关系。17日，他应易某邀请从贵州来洛阳见面，后被带到涧西区青滇路一小区。

　　陈某没想到，易某竟是传销团伙成员，他刚一进屋便被控制。随后，该团伙成员要求陈某跟随他们参加培训。

　　“我们住宿和培训的地方相距不太远，我跟随他们参加培训的路上，留意到附近有一个派出所。”陈某说，当天中午，他培训结束回住宿地的路上，趁对方不注意，快速跑进派出所求助。

　　随后，民警跟辖区市场监管部门取得联系。双方联合出击，端掉了隐藏在青滇路某小区内的传销窝点，7名传销人员被联合执法人员调查处理。陈某在警方的帮助下，踏上了返家的列车。

　　民警说，该传销团伙成员均为外地人。前不久，该团伙两名头目来到洛阳，采用网络异性交友的手法，以男骗女或女骗男的手段，骗人来洛见面，拉拢他们加入传销组织，从而骗钱。（记者 申利超 通讯员 魏孝群）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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