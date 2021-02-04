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男子偷盗手机和电脑却不卖 不为赚钱只为获得“成就感”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.25 08:35
民警整理被盗的手机

　　昨日上午，市公安局西工分局车站派出所民警杨鹏越正在整理一批被盗手机，这些手机是犯罪嫌疑人马某所盗。令人匪夷所思的是，马某只偷不卖，不为赚钱，只为获得“成就感”。

　　9月23日上午，杨鹏越接到辖区群众报警称，玄武门大街一公司办公楼被盗。他与同事到达现场得知，报警人张女士是该公司员工，办公室位于2楼，她早上来上班发现桌子上的2台笔记本电脑不翼而飞。

　　“两台电脑是去年年初购买的，价值近万元。”杨鹏越说，他们调取监控视频发现，当日凌晨零时许，一戴口罩的男子曾出入办公楼，经核实，此人并非该公司员工，具有重大作案嫌疑。

　　由于附近监控不健全，民警无法追踪到该男子的去向。随后，他们向洛龙分局民警韩作军寻求帮助。韩作军经过深入的分析研判，利用大数据锁定了犯罪嫌疑人马某。

　　10月19日，得知马某即将在洛阳火车站乘车去外地，杨鹏越与同事立即赶到将其抓获。面对讯问，马某对案情闭口不谈，却多次要求与家人联系。民警顿时感到可疑，带着马某赶往其巩义老家，后在马某居住的旧房内查获其盗窃的17部手机和2台笔记本电脑。

　　“被盗物品放在桌子和床上，摆放得整整齐齐。”杨鹏越说，马某交代，其利用深夜安保人员松懈之际，偷偷潜入办公楼、宾馆或工地员工宿舍等地实施盗窃，但只偷不卖，不为赚钱，只为获得“成就感”。目前，马某已被刑事拘留，此案正在进一步调查。（记者 魏巍 通讯员 张国锋 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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