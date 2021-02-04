洛阳今天多云到阴天 气温7℃到21℃

今天多云到阴天，傍晚到夜里部分地区转零星小雨或小雨，偏南风2级到3级，气温7℃到21℃。

刚刚过去的双休日，天气晴好，适合出游。告诉您一个好消息，秋高气爽的天气将持续到本月底。不过近期昼夜温差大，早晚时段请注意添衣保暖。

昨天，中央气象台发布《环境气象公报》称，昨夜至今天，我国华北中南部、黄淮、汾渭平原等地大气扩散条件较差，部分地区有轻度霾，局地有中度霾。26日起，受弱冷空气影响，上述地区大气扩散条件转好。

具体来说，昨夜至今天，京津冀及周边区域中南部大气扩散条件较差，有轻度霾，河北中南部、河南中北部、山东西部等地的部分地区有短时中度霾。26日，受弱冷空气影响，区域大气扩散条件转好，霾天气减弱。28日至29日，区域大气扩散条件再次转差，中南部部分地区有轻度霾。请做好相关防护措施，低能见度天气开车注意谨慎慢行。

来看看最新一周的天气情况。洛阳市气象台发布“周天气预报”称，据气象资料分析，未来一周我市多平直西风环流影响，无明显冷空气活动，云系较多，部分地区有弱降水和不同程度的雾霾。具体预报如下。

今天：多云到阴天，傍晚到夜里部分地区转零星小雨或小雨，偏南风2级到3级，气温7℃到21℃。

明天：阴天转多云，部分地区有零星小雨，偏西风3级到4级，气温10℃到20℃。

27日至28日(周三至周四)：多云间阴天，局部地区有小雨或零星小雨，气温10℃到19℃。

29日(周五)：多云到晴天，气温9℃到20℃。

30日(周六)：晴天间多云，气温9℃到20℃。

31日(周日)：晴天到多云，气温8℃到18℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）