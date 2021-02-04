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【河洛党史故事】“兵妈妈”乔文娟
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.25 08:27

　　从曾经的“兵姐姐”“兵嫂子”，再到如今的“兵妈妈”，今年66岁的全国爱国拥军模范乔文娟依然忙碌在拥军路上。

　　乔文娟从小就向往军营，后来更是把拥军作为自己一生的事业。

　　乔文娟1976年参加工作时，一个月工资仅23元，她就拿出一半寄给家庭困难的子弟兵。1998年发生特大洪水，看到子弟兵们不怕牺牲、迎难而上，她毅然拿出原本为女儿上大学准备的2000元捐给了军营……

　　1999年，年仅23岁的重庆籍战士蒋友清被查出患有白血病，极度绝望的他给乔文娟写了一封信。乔文娟收到信后，只身前往济南为他进行骨髓配型。配型失败后，她寻遍全国11个骨髓库，上海、北京、济南、深圳……2个多月，行程1万多公里，最终为蒋友清找到了那个“十几万分之一”。

　　此后，乔文娟还和100多位洛阳市民组成“乔文娟拥军小组”，带领拥军志愿者进军营、上小岛、去哨卡，慰问基层部队官兵，深受官兵喜爱，至今仍活跃在军营内外；为帮助更多的战士，她特意印制了“拥军名片”，开通了全国第一家“战士心理咨询热线”。

　　40多年来，乔文娟把一腔热血献给拥军事业，与上万名“兵儿子”面对面谈心，被10余支部队聘为营外指导员，还为军人牵红线，已有70对新人成功走上红地毯。

　　前不久，经乔文娟介绍，“兵儿子”邹庆伟与心上人喜结良缘。这两天，她又在为筹备中国拥军网心连心艺术团成立17周年的活动忙碌着……

　　闲不下来的乔文娟一年四季穿着一身没有军衔的绿装。她说，生命的价值大小在于在有限的时间里帮了别人多少，拥军、助人之心，犹如身上的绿衣，让人青春永驻。（记者 郭飞飞 见习记者 谢娜娜）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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