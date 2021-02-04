23日下午，市纪委召开常委会会议，传达学习习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《扎实推动共同富裕》及近期重要讲话重要指示精神，传达学习全省市县纪委新任领导班子培训会精神，传达学习全市巩固拓展脱贫攻坚成果调度会等重要会议精神，部署贯彻落实工作，并对做好近期纪检监察工作提出要求。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持会议并讲话。

23日下午，市纪委召开常委会会议，传达学习习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《扎实推动共同富裕》及近期重要讲话重要指示精神，传达学习全省市县纪委新任领导班子培训会精神，传达学习全市巩固拓展脱贫攻坚成果调度会等重要会议精神，部署贯彻落实工作，并对做好近期纪检监察工作提出要求。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持会议并讲话。

会议指出，全市纪检监察机关要进一步提高政治站位，切实增强服务保障促进共同富裕的责任感使命感，做到知责于心、担责于身、履责于行，为实现共同富裕提供坚强纪法保障。要认真落实市委工作部署，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为推进乡村振兴的首要任务，围绕健全防止返贫动态监测和帮扶机制、特色产业发展、精准帮扶政策落地等重点工作加强监督检查，推动乡村振兴不断取得新成效。

会议强调，要始终树牢正确执纪导向，把坚持“严”的主基调与营造干事创业氛围统一起来，以更加科学的方式方法、更加有力的工作举措、更加过硬的专业素养，推动各项工作部署落地见效。要认真学习借鉴先进地区纪检监察机关在服务保障中心工作等方面的好经验好做法，以“一天当作两天用、两步并作一步走”的紧迫感抓工作促落实，不断拓展丰富推动洛阳纪检监察工作高质量发展的方式方法，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供坚强保障。

会议还研究了其他事项。（记者 李三旺 通讯员 黄先锋）