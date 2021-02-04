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强化责任意识 提高工作标准 推动文明城市创建工作再上台阶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.25 08:12

　　昨日上午，市委常委、宣传部部长王飞采取“四不两直”方式，深入高新区暗访督导文明城市创建工作。

　　王飞先后深入瀛洲街道三山社区、高新区实验中学周边、北方农贸市场等实地暗访。针对占道经营、餐厨垃圾乱倒、停车秩序混乱等问题，王飞详细了解责任归属，叮嘱要针对发现问题建立台账、立交立办、督促整改。

　　王飞指出，要把文明城市创建作为城市工作的总抓手，牢固树立“抓创建就是抓发展”理念，进一步增强责任感紧迫感，全力以赴打赢创建这场硬仗。要按照创建全国文明典范城市的标准，高质量抓好农贸市场、背街小巷、居民小区等民生领域重点环节，进一步查漏补缺，坚持精益求精，抓好动态管控，实现“全域创建、全域达标”目标。要坚持大员上阵、高位推动，运用市级领导包城区、县级领导包社区、社区干部包小区三级分包工作机制，进一步压实创建责任，将目标任务细化到具体项目、具体人，夯实整改责任，尽快整改到位。要广泛动员群众积极投身文明城市创建，形成全民动员、全民参与、全民共享的良好局面。要强化责任意识，坚决防止和杜绝形式主义，落实好表彰奖惩机制，推动文明城市创建工作再上台阶。（记者 李冰）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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