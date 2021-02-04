洛阳：提升枢纽功能，加快建设全国文明典范城市和青年友好型城市

日前，洛阳青年创业大厦揭牌、首批进驻企业签约暨支持青年创新创业政策发布会举行。免除企业房租、提供创新创业补贴、帮助企业解决融资困难、开通创新服务直通车等10项措施，为进驻青年创业发展提供便利。

日前，洛阳青年创业大厦揭牌、首批进驻企业签约暨支持青年创新创业政策发布会举行。免除企业房租、提供创新创业补贴、帮助企业解决融资困难、开通创新服务直通车等10项措施，为进驻青年创业发展提供便利。

首批进驻的一家电子商务公司负责人表示，对于创业者来说，在好的地段找场地面临“大的吃不消，小的找不到”的尴尬。青年创业大厦交通便利，支持政策好、办公环境优，政府还帮助进行招才引智，对公司的发展大有好处。

洛阳城市建设正处在由传统城市向平台城市转变的关键期。市第十二次党代会提出，要强化平台思维，围绕增强聚合创新资源能力，着力完善功能、提升品质，建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市。

枢纽功能是平台城市的基础支撑。我市提出，要抓好重大基础设施项目建设，组建专班，细化方案，积极推进洛阳机场三期改扩建项目，加快呼南高铁豫西通道前期建设，实施一批城市快速路和“断头路”打通工程，推动地铁尽快成网，改造提升洛阳火车站、洛阳龙门站，扩大动车组存车场建设规模，着力提升枢纽功能。

21日，洛阳龙门站综合交通枢纽北广场地下的地铁站正在进行最后的装修装饰工程。作为洛阳地铁2号线一期工程最大的一座车站，该站平行于送客匝道桥下客区，呈东西向铺设，建筑面积超1.9万平方米。记者在现场看到，地铁站内部的屏蔽门和电梯都已安装好，预计10月底装饰工作大头落地。今年12月底，随着洛阳地铁2号线的开通，龙门枢纽的地铁功能将全面开通，更好地发挥对洛阳主城区及周边区域的辐射带动作用，积极助力平台城市建设。