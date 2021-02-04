在建设青年友好型城市主题论坛上，与会嘉宾为洛阳建言献策

城市之间的竞争根本上是人的竞争。在昨日举行的建设青年友好型城市主题论坛上，与会嘉宾围绕如何提升城市吸引力、如何助力青年成长成才、如何更好满足青年需求等话题，为洛阳建设青年友好型城市建言献策。

城市之间的竞争根本上是人的竞争。在昨日举行的建设青年友好型城市主题论坛上，与会嘉宾围绕如何提升城市吸引力、如何助力青年成长成才、如何更好满足青年需求等话题，为洛阳建设青年友好型城市建言献策。

清洛基地副主任邹怡蓉结合自身成长、求学、创业经历，讲述了她与洛阳的故事。从2016年成立到现在，清洛基地坚持自主经营、自负盈亏、持续“造血”，成为河南省聚才引智的一张闪亮名片。目前清洛基地全职在岗员工213名，28人有清华教育背景，30岁以下员工占比33%，非洛阳籍员工占比67%。

邹怡蓉说：“最初是一座城聚起一群人，后来是一群人为了一座城，现在是一座城期待更多人，希望青年朋友选择洛阳、扎根洛阳，与洛阳同成长共精彩。”

青年与城市之间的良性互动是实现城市高质量与可持续发展的基础。青年如幼苗，建设青年友好型城市势必要有助力青年成长成才的肥沃土壤。欧美同学会留美分会副会长、洛阳科技职业学院校长刘丽彬围绕创办青年友好型大学作主题演讲。

刘丽彬认为，职业教育必须促进课程内容与技术发展衔接、教学过程与生产过程对接、人才培养与产业需求融合。洛阳科技职业学院通过打造高校产教融合示范区，实现教育链、创新链、产业链、专业链深度融合，培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，让青年有前途、城市有活力。

有未来的城市，要以软实力吸引青年。华东师范大学化学系教授姜雪峰建议，洛阳要通过厚重的历史文化，增进青年的情感认同，用更强的服务意识持续优化营商环境，用创造性思维构建开放包容的聚才新格局。

选择城市，就是选择生活。北京众志好活科技有限公司政府事务部总监刘愉声表示，当代青年不仅关注薪资待遇，还关注城市公共服务体系和文化产业发展。洛阳要丰富青年8小时之外的生活圈，完善餐饮、文化、健身、休闲等商业业态，满足青年的特色需求，为青年营造多姿多彩的生活环境。

建设青年友好型城市，离不开创新友好。福瑞莱环保科技股份有限公司董事长王文昭表示，创新友好对青年人的发展至关重要。创新必然带来风险和不成熟，而城市对于风险的态度是验证其是否真正支持创新的试金石。“吸引青年，就要塑造开放包容的城市品格，营造鼓励创新、宽容失败的社会氛围。”王文昭说。

作为土生土长的洛阳人，国家电投集团研究院新能源所材料与器件室主任白亚奎一直关心着洛阳的发展。在他看来，洛阳可通过建设科技城，吸引更多青年的关注。“通过建设科技城，把孵化器、科技园、大学城等创新要素聚合起来，打通产城融合、人才培养、产业孵化、中试试验等环节，完善医疗、教育等配套设施，构建招得来、留得住、稳得下、有晋升的体制机制，让青年人在洛安心创新发展。”白亚奎表示。

南京时光标生物科技有限公司首席执行官王丹亮在南京大学就读博士时开始创业，对创业有着独到的见解。“基于洛阳优势产业，建立一批创新型企业，推动这些企业成为具有竞争力的‘专精特新’企业，这是洛阳青年人创新创业努力的方向之一。”王丹亮表示。

浙江春芽资本创始人赵晓华表示：“企业在成长过程中，要善于借助资本的力量不断发展壮大，进而增强其对青年优秀人才的吸引力。”

一座城市的未来，必是青年人才奔涌而至、协力创造美好生活的奋斗史。发令枪已经打响，洛阳将致力打造青年人愿来愿留、乐活乐享的城市环境，让青年人和城市共享发展红利、共同成长。（记者 郭飞飞 孙小蕊）