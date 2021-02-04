专家学者齐聚黄河流域生态保护和高质量发展高端论坛

大河奔涌，奏响新时代澎湃乐章。随着黄河流域生态保护和高质量发展战略深入实施，古老的洛阳如何续写崭新的故事？23日，黄河流域生态保护和高质量发展高端论坛在洛举行，专家学者齐聚一堂，共商生态保护大计，共谋高质量发展未来，共奏“黄河大合唱”的时代最强音。

大河奔涌，奏响新时代澎湃乐章。随着黄河流域生态保护和高质量发展战略深入实施，古老的洛阳如何续写崭新的故事？23日，黄河流域生态保护和高质量发展高端论坛在洛举行，专家学者齐聚一堂，共商生态保护大计，共谋高质量发展未来，共奏“黄河大合唱”的时代最强音。

确保黄河安澜，始终是治黄兴黄的头等大事。今年入汛以来，多轮强降雨天气来势汹汹，内涝来袭、城市告急。“这些年，城市基础设施建设飞速发展，但在建设管理上不同程度存在‘重地上、轻地下’等问题，导致城市韧性不足。”中国工程院院士、中山大学土木工程学院院长王复明坦言，未来，黄河流域城市实现高质量发展，必须高度重视基础设施水灾害防治和“工程医院”建设，让城市有“面子”，更有“里子”。

奔腾不息的黄河，哺育着中华民族，孕育了中华文明。近段时间，随着唐宫夜宴、洛神水赋、龙门金刚的惊艳出圈，河洛文化、黄河文化在新时代焕发新的光彩。洛阳师范学院校长梁留科认为，中华文化的主体是黄河文化，其中河洛文化是黄河文化的根文化、母文化和主流文化。洛阳要深入挖掘黄河文化的时代价值，打造独具特色的黄河文化保护弘扬传承地，加快二里头遗址申报世界文化遗产进程，树立“华夏之源、最早中国”文化标杆。同时，要实施“感知黄河”“数字黄河”等工程，推动地方曲艺振兴、传统工艺传承，开展黄河文化产品数字化制作和网络推广活动，推出更多契合时代精神的精品力作，讲好新时代黄河故事。

前不久，国家《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》正式出炉，明确提出“建设郑(州)洛(阳)西(安)高质量发展合作带”。上海财经大学长三角与长江经济带发展研究院执行院长张学良认为，洛阳区位承东启西，产业、创新、生态等资源得天独厚，是郑洛西高质量发展合作带建设的关键一环。洛阳要以创新引领发展，培育创新产业新动能，加快创新配套产业发展，推动产业协同创新中心与平台建设，拓宽海外引才渠道，建立“国内飞地”人才港和“离岸”人才港，鼓励实施“一人一桌”“异地办公”等灵活人才政策，增强洛阳青年友好型城市的吸引力和辐射力。同时，要以构建宜居幸福的人文走廊为目标，打造高品质的教育、医疗、养老等公共服务体系，实现错位发展高质量发展。安徽财经大学研究生院院长宋马林围绕面向资源高效利用的统计理论、方法及应用作专题讲座，强调要用科学统计助力黄河流域生态保护和高质量发展，为地方生态经济建设提供数据支持，为绿色发展提供研判和实践的依据。

制造业是洛阳的“当家产业”。随着新一轮科技革命和产业变革加速推进，以科技创新赋能先进制造既迫在眉睫，又正当其时。清洛基地执行主任马明星表示，科技创新推动产业创新，产业创新反哺科技创新，二者相互赋能。清洛基地将更好地把科技创新和产业升级统筹起来，瞄准有优势、有技术、符合未来洛阳产业方向的领域深耕细作，助力洛阳传统产业改造升级、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局，加快建设制造业强市。

“治理黄河，重在保护，要在治理。”华北水利水电大学水资源学院教授王富强认为，水资源是黄河流域生态保护和高质量发展的核心要素，面对黄河流域存在的水资源短缺、水生态系统退化、水沙关系不协调、水资源利用效率低等复杂水问题，洛阳要把系统观念贯穿到生态保护和高质量发展全过程，从水量、水质、水域、水流、水沙、水效等多个维度，打好组合拳，真正让黄河成为造福人民的幸福河。

九曲黄河，奔腾向前。从“黄河流域生态保护和高质量发展座谈会”到“深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会”，习近平总书记全面擘画了黄河流域生态保护和高质量发展的战略蓝图。当前和今后一个时期，洛阳将牢记总书记殷殷嘱托，坚持重在保护、要在治理，坚持生态优先、绿色发展，携手奏响“黄河大合唱”的时代最强音，让洛阳这颗璀璨的“黄河明珠”在国家战略中展现更大担当、绽放绚丽重彩。（记者 郭飞飞 白云飞 见习记者 吕百营）