一方水土养一方人，一方水土也养育出特有的语言。方言反映着一个地域的人文、地理、精神风貌、历史变迁等，是重要的文化资源。

一方水土养一方人，一方水土也养育出特有的语言。方言反映着一个地域的人文、地理、精神风貌、历史变迁等，是重要的文化资源。

普通话的普及可以让人们更好地交流，而方言是地域文化的载体，为我们留住了乡情，能唤起人们的归属感和认同感。今天，和小编一起看一下你不知道的洛阳话吧？

洛阳地处豫西，是河洛地区的核心，在古代被称为“天下之中”

洛阳话是中国古代的普通话

北魏孝文帝迁都洛阳后，曾要求鲜卑官员“断诸北语，一从正音”，即改说以洛阳话为标准的普通话。

所谓正音，也称雅言、官话，最早形成于河洛地区的洛阳一带。

东周时期，孔子周游列国，教授学生，就坚持使用雅言，不用方言。西晋末年，衣冠南渡，将河洛正音带到了闽南，称为河洛话。唐代诗人张籍曾在《永嘉行》中说：“北人避胡多在南，南人至今能晋语。”

东晋时期，名士谢安能作“洛下书生咏”，即讲一口标准的洛阳话，令时人羡慕不已。唐宋时期，洛阳话仍被奉为正音，如南宋陆游在《老学庵笔记》中说：“中原惟洛阳得天地之中，语音最正。”

直到清代，学者潘耒还称：“河洛天地之中，雅音声韵之正。”可见洛阳话在古代的地位。