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感觉家里暖气费波动过大，咋办？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.24 18:36

　　近日，家住恒大绿洲的市民刘先生反映，近两年，他家的暖气费波动很大，特别是换过一次热计量表后，感觉暖气费比以往更高了，他想了解这种情况该如何处理。

　　刘先生说，2017年至2018年，他家孩子比较小，一到供热季，会把家中各房间暖气都打开。供热季结束后，家里产生的暖气费用在1900元左右。2018年至2019年，家里用暖需求减少，他家餐厅、书房和次卧的暖气都没有开，只开了主卧和客厅的阀门，当季产生暖气费是1600多元。

　　2020年，刘先生家暖气的热计量表出现故障，市热力公司为他进行了更换。当季，他使用暖气时也只开了客厅、主卧的阀门。前不久，他查询暖气费时发现，2020年至2021年供热季，他家的暖气费竟然达到2500多元。他怀疑新的热计量表出现问题。

　　市热力公司工作人员说，刘先生家采用分户计量的方式收费。影响分户计量暖气费的因素，除了家里各房间的阀门是否全部打开，还有阀门开的大小。用户即使只将客厅、主卧的阀门打开，如果将阀门开得很大，室内的温度就会更高，暖气流量会更大，产生的暖气费也会高。此外，热有传导性，在楼上楼下周围邻居没人使用暖气的情况下，家里的热量会通过墙壁被邻居吸收，出现高耗能的情况，也会导致暖气费较高。

　　“我公司安装的热计量表全部经技术监督部门进行强制检验，如用户对热计量表有异议，可以向我们提出申请，送技术监督部门进行复检，根据检验结果和双方合同约定承担相应责任。”该工作人员说。

　　此外，该工作人员提醒用户，目前，用户可通过下载“洛热供暖管家”App，对家中用热情况进行24小时监控。软件会将户内能耗进行分析，用户可以自行调控，也可以拨打热线由市热力公司供热管家进行技术指导。(洛报融媒记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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